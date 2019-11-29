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29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Turizm payının ödenmesi için son gün 2 Aralık

29 Kasım 2019, Cuma 14:17
Turizm işletmelerinin ilk defa ödeyeceği turizm payı için beyanname verme ve ödeme süresi 2 Aralık Pazartesi günü dolacak.

Turizm işletmelerinin turizm payına ilişkin beyanname vermesi ve ödeme yapması için tanınan sürenin dolmasına 4 gün kaldı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş, ajansın faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere ilgili işletmelerden turizm payı alınması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, bileşik tesisler ve konaklama tesislerinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç 10 binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden 10 binde 7,5, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 turizm payı alınacak.

Bu oranlar, kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi bakanlıkça teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Söz konusu pay, ticari işletmelerin faaliyetleri sonucu elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak. 

"Kurumlar vergisi mükellefleri aylık ödeyecek"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine, ilk defa alınmaya başlanacak turizm payına ilişkin beyan dönemlerinin, kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, gelir vergisi mükellefleri için 3 aylık olarak belirlendiğini söyledi.

Turizm payı beyannamesinin, beyan dönemini takip eden ayın son gününe kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve aynı süre içinde ödenmesi gerektiğini belirten Öz, şu bilgileri verdi:

"Turizm payı beyannamesini aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, ekim ayına ilişkin verecekleri ilk beyannamelerini 2 Aralık saat 23.59'a kadar vermesi gerekiyor. Beyannameyle birlikte turizm payı ödemesi de aynı dönemde yapılacak. Beyannamesini üçer aylık dönemlerde beyan edecek mükelleflerin ise ekim-kasım-aralık aylarına ilişkin beyannamelerini 31 Ocak 2020'ye kadar beyan etmesi önem taşıyor." 

Mükelleflerin turizm payı vermesine neden olacak geliri olmasa dahi boş beyanname vermesi gerektiği uyarısında bulunan Öz, "Ödenmeyen turizm payları yüzde 2 gecikme zammıyla tahsil edilecek. Beyanname verme işlemleri ve ödemeler elektronik ortamda hafta sonu da yapılabilir." diye konuştu.

AA

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