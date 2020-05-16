Turizmciler: Sektör bitik

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında kapanan turizm sezonu Haziran ayında açılıyor.

Sektör temsilcileri, sürece ilişkin yaşanan belirsizliğin turizmi vuracağını ifade ediyor, Türkiye ile Rusya arasında patlak veren ‘uçak krizinin’ yaşandığı 2016 yazından daha kötü bir yıl geçeceğini belirtiyorlar. gazeteduvar’ın haberine göre, 2019 yılında 51 milyon 700 turist ağırlayarak dünyanın altıncı turizm ülkesi haline gelen Türkiye, korona virüsü salgını sebebiyle bu yıl hedeflenen 57 milyon ziyaretçi ve 40 milyar dolar gelir beklentisini de rafa kaldırmış görünüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Sektöre ilişkin yasakların kalkmasını, Ramazan Bayramı sonrası iç pazarın hareketlenmesini bekliyoruz. Yani iç turizm en erken 15 Haziran’da başlayacak. Dış pazara ilişkin de 14 Haziran’da Almanya, 1 Temmuz’da İngiltere, ağustos ayında da Rusya’nın seyahat kısıtlaması kaldırılıyor. Sezonun nasıl olacağına ilişkin bir öngörümüz yok. Yasakların kaldırılarak talep oluşturulması gerekiyor. Turizm sektörü şu an karanlık, tünelin ucundaki ışığı bekliyoruz. Rus uçağının düşürülmesi sonrası turizmde yaşanan düşüşün çok daha kötüsünü yaşıyoruz. O dönemde 6-7 milyon turist gelmişti. Şu an sektör tamamen bitik. Antalya Havaalanına yurtdışından en son uçak Mart ayında indi.” diye konuştu.