Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, Türkiye değerlendirmesinde, “Türk ekonomisinde negatif büyüme bekliyoruz. 2020-21’e kadar büyümenin trend seviyesine geri dönmesini beklemiyoruz. Seçimlerden sonra hükümetin ekonomik programının uygulamaya konmasını izleyeceğiz” dedi.

Foreks Haber’in aktardığına göre, Gamble, “Cari işlemler açığında daralmanın TCMB’nin döviz rezervlerine artış yönünde yansıması yok. Türk ekonomisinin 2019’da yüzde 1.1 daralmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin ABD ile ilişkilerini yakındanb takip ettiklerini dile getiren Gamble, “2010’den bu yana ilk kez kamu bütçe açığının GSYH’ya oranının yüzde 3’ü aşmasını bekliyoruz. Türk bankalarının kredi görünümleri negatif bu kredi profillerine yönelik riskleri, faaliyet ortamındaki zorlukları yansıtıyor” dedi.

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