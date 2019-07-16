TÜSİAD heyeti ABD'de temaslarda bulunacak

Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet, bugün ve yarın ABD'nin Başkenti Washington'da temaslarda bulunacak. Heyet, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bir araya gelecek heyet, Brookings Enstitüsü’nde ise küresel, transatlantik ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği bir yuvarlak masa toplantısına katılacak. Heyet ayrıca, düşünce kuruluşu uzmanları ve Amerikan iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. Temaslarda Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar ele alınacak. AA

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