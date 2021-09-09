TZOB Başkanı Bayraktar: Üreticiler emeklerinin karşılığını alamıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasat döneminde ayçiçeği veya ayçiçeği yağı ithalatı yapılmaması gerektiğini belirterek, “Yapıldığı dönemlerde de gümrük vergisi oranlarındaki ayarlamalar üreticilerimizi mağdur etmemelidir. Üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir” dedi.

Ayçiçeği tarımının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini söyleyen Bayraktar, “Ayçiçeği üzerine çalışan kamu, özel sektör, üniversiteler ve meslek kuruluşları ön yargısız, ön şartsız işbirliği içinde sorunlara eğilmezlerse toplumun temel gıda ihtiyaçlarından biri olan ayçiçeği yağı lüks tüketim maddesi olarak raflarda yerini alacaktır” diye konuştu. Bayraktar, açıklanacak alım fiyatıyla ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerektiğinin altını çizdi. Ankara - Adnan Solmaz

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