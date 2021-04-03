"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

03 Nisan 2021, Cumartesi 00:10
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici market fiyat farkının Mart ayında 5 katı bulduğunu bildirdi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Bayraktar, Mart ayında markette 22, üreticide 7 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu, üreticide 13 üründe fiyatların değişmediğini söyledi. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkat çeken Bayraktar, kuru soğanın 4,9 kat, patatesin 4,2 kat, lahananın 4,1 kat, maydanozun 3,9 kat, sütün 3,3 kat daha fazlaya tüketiciye satıldığını vurguladı. Bayraktar, “Mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 386,43 ile kuru soğanda yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, fiyat farkının patateste yüzde 316,25, lahanada yüzde 306, maydanozda 287,50, sütte yüzde 227,47 oldu. Halen üreticide 35 kuruş olan kuru soğan 1 lira 70 kuruşa, 40 kuruş olan patates 1 lira 67 kuruşa, 67 kuruş olan lahana 2 lira 71 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 94 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan süt 8 lira 94 kuruşa satılmaktadır” diye konuştu. 

Çiftçi borçları faizsiz olarak yapılandırılmalı

Bayraktar, “Gıda ithalatının pahalı olduğu bu dönemde hem üretimi artırmak hem de tüketicilerin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Bu nedenle çiftçilerimizin rahat üretim yapmasını temin etmek için Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve ödeme kolaylığı getirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza ilettiğimiz bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

Yapılması gerekenler 

Bayraktar yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: “Üretimde istikrar için üretim planlaması yapılmalı, sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturularak fiyatlarda istikrar sağlanmalı, üretim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda ekonomik olarak iç ve dış talebe göre planlanmalı, üretici örgütlenmesine önem verilmeli, üretim maliyetleri düşürülmelidir. Çok tüketilen ürünlerdeki market fiyatlarının yakından takip edilmesi, denetimlerin arttırılması ve piyasa düzeninin sağlanması gerekmektedir. Tüm kesimlerin sorumlu davranarak piyasaları bozanlara fırsat verilmemeli ve gıdaya uygun fiyatla erişimin kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Çiftçilerimiz istikrarlı gelir elde ederek ürünlerini değer fiyattan satabilmeli, tüketicilerimiz de makul fiyatlardan ürün temin edebilmelidir.” 

Etiketler: enflasyon, çiftçi, zam, fiyat farkı
Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

    Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    58 ilde sokak kısıtlaması başladı

    'Beklenen gibi olmadı'

    'Doğru bir açıklama değil'

    Tayvan'daki tren kazasında ağır bilanço: 48 ölü, 118 yaralı!

    Zor günler geçiren Latin Amerika'da son durum?

    Fransız Senatör Benbassa: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

    BioNTech aşılarının ilk dozuna başlandı

    'Biz de o tuzağa düşmeyeceğiz'

    Yeni Asya'nın Manevi Mimarı

    Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini geçti

    AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

    Lavrov: Ukrayna'yı yok edecekler

    Zübeyir Gündüzalp'ten bir mektup: Kaleler fedailer ister

    Yoğun bakımların durumu daha kötü olacak

    Biden Filistin’e yardımları arttırdı

    Kur’an’a kulak ver!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnelere en iyi cevap: Sükût ve hizmete devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boncuk boncuk terleyenler ve terletenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!
    Genel

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu
    Mehmet ÇETİN

    Atmasaydı’nın hayata yansımaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Suriyeliler unutuldu mu?
    Çetin ACAR

    Gerçekten kurtulmuş muyuz?
    Muhammet ÖRTLEK

    Süveyş Kanalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.