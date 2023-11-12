Uzun süreli işsizler yüzde 33’e çıktı

Bir yıldan daha uzun süredir iş bekleyenlerde yaşanan artış dikkat çeken boyutlara ulaştı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bir yıl ya da daha fazla süredir işsiz kalanları uzun süreli işsiz olarak tanımlıyor. İşsiz kalma süresi uzadıkça işsizlik problemi kronikleşerek çözümü zorlaşıyor. TÜİK’in dar tanımlı işsizlik oranında düşüş yaşanırken iş arama sürelerindeki artış, çalışma hevesini kaçırıyor. Uzun süre işgücü piyasasında tutunmaya çalışan işsizler, zamanla iş aramaktan vazgeçiyor. BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, en yaygın iş arama kanalı olan İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 33’ü bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 17 seviyesindeydi. Ekim 2022-Ekim 2023 arasındaki bir yılda uzun süreli işsizlik 16 puan birden arttı. Haber Merkezi

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