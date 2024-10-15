"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Vatandaş borç batağında

15 Ekim 2024, Salı 02:10
Borç krizi günden güne derinleşiyor. Bankalardaki mevduat azalırken krediler artmaya devam ediyor. Vatandaşın sene başından bu yana batık kredi kartı borcu yüzde 191,8 arttı. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise 27 Eylül – 4 Ekim haftasında 13,4 milyar lira artarak 3 trilyon 575 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu haftada bireysel kredilerinin bakiyesi 8,1 milyar lira artarak 1 trilyon 901 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 5,3 milyar lira artarak 1 trilyon 674 milyar liraya çıktı. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre 846 milyar lira tutarında yaklaşık olarak yüzde 31,1 oranında arttı. BirGün’ün haberine göre artan borçlara paralel olarak bankalara olan borcunu zamanında ödeyemeyen ve bu nedenle icra takibine alınan vatandaşların sayısı da hızla artıyor. Risk Merkezi’nin verilerine göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde 736 bin 513 bin kişi bireysel kredi borcunu, 899 bin 47 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı.

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'in son vahşeti

    'Geçerse mahkemeye gideriz'

    Hane başına 3724 lira

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    Vatandaş borç batağında

    Elazığ - Sivrice'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Olan orta sınıfa oluyor

    Şimdi de yoğun bakım çetesi

    Milli Takım'dan İzlanda'da 4 gollü galibiyet

    Vatandaş kendini güvende hissetmiyor

    Su mataralarındaki enfeksiyon tehlikesine dikkat!

    Aldatıcı reklamlar 204 milyon lira ceza aldı

    Yargılanmadıkça savaş suçuna devam edecekler

    Derin yoksulluğun belgesi

    'İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti'

    'Limit düşürmeyi engelleyebilirler'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Dindar nesil” dediler, dinden uzaklaştırdılar
    Risale-i Nur'dan

    İslâm hakikatlerinin yayılmasına sekiz mâni
    Genel

    İsrail'in son vahşeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlaması ve hediyeleşme
    Cevher İLHAN

    “İsrail tehdidi!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-1
    Genel

    Hane başına 3724 lira
    Genel

    'Geçerse mahkemeye gideriz'
    Ahmet Said Aydil

    Birinci Avrupa’yı anlamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.