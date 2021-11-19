Vatandaş hal pazarından eli boş dönüyor

Semt pazarlarında satılan meyve ve sebzelerin fiyatları cep yakarken vatandaşlar ihtiyacından daha azını almayı, bazen yarım kilo bazen de tane ile almayı tercih ediyor.

Esnaf ise sadece karın tokluğuna çalışmaktan şikayetçi. Aynı zamanda vatandaş 50 kuruşluk fark nedeniyle Halk Ekmek’ten ekmek almayı tercih ediyor. Bazen ekmek kuyruğuna girmek zorunda kalıyor. Bir müşteri pazar alışverişine en fazla 50 TL ayırabildiğini söyleyerek, “Çocuklar brokoliyle karnabahar istedi de ondan geldim. Para olmayınca nasıl geleceksin. Para oldukça marketten bir iki bir iki alıyoruz” dedi. Bir başka vatandaş, “Hiçbir şey almadan geri gidiyorum. Bir teneke yağ alıyorsun bir hafta önce 75’e bir hafta sonra oluyor 90 lira. Benim maaşım 2 milyar (2 bin lira) ben ev kirası mı vereyim ne yiyeyim neyle geçineyim? Ankara - anka

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