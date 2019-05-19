Vatandaşa ağır fatura

Geçiş garantisi verilen yatırımlardan biri olan Osmangazi Köprüsü, cüzdan yakıyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Köprüden bir vatandaşın 30 gün çift yön geçmesi, 401 liradan 12 bin liraya mâl oluyor.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Çift yön geçiş ücretinin, 201 lirasını vatandaş direkt ödüyor, 200 lirasını da vatandaştan aldığı vergiyle devlet ödüyor. Aynı vatandaş, Fatih Sultan Mehmet ya da Boğaziçi Köprüsü’nden geçse, 8 lira 75 kuruştan ayda 262 lira ödüyor” dedi. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücretinin 35 dolar, Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretinin ise 4 dolar karşılığı Türk Lirası olduğunu hatırlatan Akar, yaptığı açıklamada, “Biri 1 milyar 300 milyon dolara, diğeri 1 milyar 245 milyon dolara yapıldı. İnşaat maliyeti aynı olan iki yatırımdan biri neden 4 dolar, diğeri 35 dolar? Geçiş garantisi nedeniyle sadece 2018 yılında Hazine’den ödenen para, Osmangazi Köprüsü için 1 milyar 412 milyon lira… Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 463 milyon lira, Avrasya Tüneli için de 155 milyon lira.”