Veresiye defteri yerine kredi kartı

Bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi geleneksel kanalda tüketiciler salgının en yoğun olduğu döneme göre daha fazla kredi kartı kullanmaya başladı. Yani tüketicinin yeni veresiye defteri kredi kartı oldu.

Türkiye’de 2,5 milyon hane halkını geçindiren küçük esnafın nabzını tutan araştırmanın sonuçları açıklandı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın Esnaf Barometresi Raporu Haziran 2020 sonuçlarına göre yasakların kalkmasıyla birlikte ekonomiye güven arttı. Stok yerine planlı alış verişle birlikte harcamalar mevsim normallerine döndü. Kredi kartıyla satış oranı artarken veresiye alış veriş alışkanlığı azaldı.

Yani tüketicinin yeni veresiye defteri kredi kartı oldu.

43 ülkede perakende analitiği hizmeti veren REM People’ın CEO’su Bülent Peker, rapor hakkında şöyle konuştu:

“Salgın döneminde tüketicilerin bakkal, büfe, küçük market, şarküteri, tekel gibi geleneksel perakende kanallarına yöneliminde belirgin artışlar yaşanmıştı. Yasakların ortadan kalkması ve panik havasının dağılmasıyla perakende sektörü normalleşmeye başladı diyebiliriz. Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri de kart kullanımının artması oldu. Gelecekte de küçük esnafta kart kullanımının artmasını bekleyebiliriz. REM People olarak her ay esnafın nabzını tutmaya devam edeceğiz.” Haziran’20 sonuç raporunda öne çıkan bazı başlıklar ise şöyle oldu:

KART KULLANIMI ARTTI

Kredi kartı kullanımının geçerli olduğu nokta oranı yüzde 89’a ulaştı. Mayıs döneminde bu oran yüzde 82’deydi. Kartla yapılan alış verişin cirodaki payı 3 puan artışla yüzde 35 oldu. Veresiye ile alış veriş ise genel olarak esnafın yüzde 17’sinde yapılıyor. Bir önceki döneme göre veresiye alış verişin yaygınlığı 12 puan düştü. Veresiye ile alış veriş yapılan yerlerin oranı yüzde 29’dan yüzde 17’ye indi. Veresiyenin ciro içindeki payı yüzde 3 oldu.

KÜÇÜK ESNAF TEDİRGİN

Politika Endeksi bir önceki döneme göre kısmî düşüşle 27,9 oldu. Covid-19 salgını devam etmesine rağmen sosyal kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte genel ekonomik göstergeler esnaf tarafından olumsuz değerlendirildi.

Hbaer: Reyhan Keser - İstanbul