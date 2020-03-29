Virüsten sonra bir de kıtlık yaşamayalım

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sebze tohumu ve fidesinde dikim zamanın başladığı, bazı ürünlerde de hasadın yaklaştığı tarım sektöründe, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizliğin çiftçileri karamsarlığa sürüklediğini söyledi.

İlgili bakanlıkların bir araya gelerek tarımda çok kritik bir dönem olan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaşanabilecek sorunları şimdiden belirleyip, çözüm yollarının bulunması için çalışma başlatması gerektiğini ifade eden Gürer, “Özellikle önümüzdeki bir aylık süreçteki ekim döneminde yaşanabilecek sorunların önüne geçilemezse, ülkemiz bunun acısını yıl boyunca çekebilir” uyarısında bulundu. Yaptığı açıklamada bir taraftan korona virüs tehdidiyle mücadele edilirken, diğer yandan ekim sezonunun başladığı ülkemizde tarım sektörü açısından çok kritik bir sürece girildiğini bildiren Gürer, sebze fidesi ve tohumunda ekim ve dikim sezonuna başlandığını, bazı ürünlerde ise hasat dönemine yaklaşıldığını hatırlattı. Korona virüs salgını nedeniyle önünü göremeyen çiftçilerin ciddi bir karamsarlık içinde olduğuna dikkat çeken Gürer, bazı bölgelerde domates, patlıcan, biber gibi fide dikimi, diğer ürünlerin tohum ekimi başladığını belirtti. Ankara - Ahmet Terzi

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