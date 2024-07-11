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11 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yanlış teşhisle tedavi olmaz

11 Temmuz 2024, Perşembe 16:37
Ekonomi-Politikçi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, talebi kısarak enflasyonun azalacağına inanmanın doğru olmadığını söyleyerek ‘’Yanlış teşhis, yanlış tedaviyi getirir” dedi.

TÜİK’in enflasyonu hesaplarken kullandığı ve açıklamadığı madde fiyatlarının gerçek rakamları yansıtmadığı iddiası tartışma başlattı. Ekonomi-Politikçi Prof. Dr. Mustafa Durmuş, “TÜİK’in gerçekleri söylemeyen bir makineye dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Uzunca bir zamandır toplumda böyle bir algı da oluşmuş durumda. İktidarın elinde ekonomik verileri açıklayacak bir kurum var ve onun açıklamaları çok önemli. İşçi sınıfı, emekçiler, çalışanlar olarak hiçbirimiz satın aldığımız mal ve hizmetlerin maaşımızdan fazla artmasını istemeyiz. TÜİK, tam da bu noktada ‘Sizin kullandıklarınızın fiyatları piyasada söylendiği gibi yüksek bir şekilde artmıyor’ diyor. Burada sınıfsal bir mesele var. Bu sene asgari ücrete zam yapılmayacak. Enflasyon yüksek çıkarsa, zam vermek zorunda kalabilirlerdi. Bu, sermayenin işine gelmiyor” dedi.

Rakamları düşük tutmaya çalışıyorlar

“Devletin de kendi bütçe açığının artması anlamına gelebileceği için olabildiğince rakamları düşük tutmaya çalışıyorlar” diyen Durmuş, “Bu kadar çağdaş bir dünyada bunu nasıl yapabilirler? Kimseden bir şey saklamanın mümkün olmadığı bir dönemde enflasyondaki gerçek rakamları gizleyebilmek çok zor, bu yüzden işin mutfağında çözmeye çalışıyorlar. O sepetteki 600 bin civarındaki maddelerin ortalama artışlarını düşük gösteriyorlar. Onu da siz sorgulayamıyorsunuz. Bu konuda Aktaş, yüzlerce kalemi incelemiş ve çok önemli bir konuyu açığa çıkarmış. Aktaş’ın açığa çıkardığı konu niye gizlediklerini de anlatıyor. Maliyetler artmaya başlamış. Bunu gizlemeselerdi enflasyon çok daha yüksek çıkacaktı. Enflasyon çok daha yüksek çıktığında bugün işçiler, emekliler, emekçiler başta olmak üzere pek çok insan daha fazla zam isteyecekti. Yürüttükleri anti-enflasyonist politika da kendilerinin deyimiyle ‘akamete uğrayacaktı’. 2022’den bu yana belli ki bu işleri yapıyorlar. Gizleme var, mistifikasyon var. Bu da, sınıfları etkiliyor, verilecek zamları etkiliyor, devletin bütçesini etkiliyor.”

İnsanları yoksullaştırmaya devam ediyorlar

Talebi kısarak enflasyonun azalacağına inanmanın doğru olmadığını söyleyen Durmuş, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Yanlış teşhis, yanlış tedaviyi getirir. Hane halkı tüketim harcamalarını kısmak temel hedefleri. Bunun için de ‘Enflasyon sizin düşündüğünüz kadar yüksek değil’ diyorlar. Bunu neye göre açıklıyorlar? Kendi yaptıkları araştırmaya. Hadi hesapları açıkla dediğinizde ise doktorun muayenesini ortalama 24 lira olarak aldığını görüyoruz. Bunun çalışabilmesi mümkün değil. Asıl mesele maliyetler kısmında. Kur yükseldikçe maliyetler artıyor. İkincisi ise kârlar. Enflasyonun sebebi olarak ücretleri gösterseler de, kârlar çok yüksek. Kamudan, halktan yana bir iktidar olsa, servet vergisi uygulayacağım dese, kârların enflasyona olan etkisini durdurursunuz. Çok düşük bir etkiye sahip olan talep yönüyle uğraşıyorsunuz, asıl enflasyonun kaynağı olan kârlarla uğraşmıyorsunuz. Bu, yoksullaştırmaya götürür insanları. Gelir dağılımı adaletinin daha da bozulmasına yol açar. Bu, beraberinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin zora girmelerine neden olur. İflas etmeye başlarlar, işsizlik artar.’’

Ankara - Anka

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