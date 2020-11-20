Yeme-içme sektörü çıkış arıyor

Pandemi dolayısıyla zor günler yaşayan yeme-içme sektörü can suyu arayışında...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha ilk kapatma kararının sıkıntılarını atlatamadan ikinci kez kapatma kararıyla karşı karşıya kalan yeme-içme sektörü, ‘kapıları müşteriye kapansa da, işletmelerini pandemi sonuna kadar açık tutabilmek’ için çıkış yolu arıyor. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 40 No’lu Pastacılar Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi ile 60 No’lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ve Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcisi Meclis ve Komite Üyeleri ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ederek, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin sektör üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verip, sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini aktardılar.

“ÜYELERİMİZİN YANINDAYIZ”

ATO Başkanı Baran, gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı tüm sektörleri yakından takip ettiklerini ve taleplerini vakit geçirmeden ilgili kurum ve kuruluşa ilettiklerini anlatarak, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yeme-içme sektörü başta olmak üzere hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren sektörlerin pandemi sürecinde var olma mücadelesi verdiğini söyledi. Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası’nda hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin durumunu aktardım. Vergi ödemelerinin ertelenmesi ve kira desteği talebinde de bulundum” diye konuştu.

CANSUYUNA İHTİYACIMIZ VAR

İşletmeleri paket servis hariç kapanan yeme-içme sektörü temsilcileri ise önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin, iş hacimleri içerisinde yüzde 10’luk bir oran bile teşkil etmediğini belirterek, yaşamlarını sürdürebilmek için “can suyu”na ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.

Ankara - Ahmet Terzi