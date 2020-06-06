Yenilenebilir enerjinin payı % 45 oldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018’de yüzde 44,7 olan toplam kurulu güçteki payı, 2019’da yüzde 45,2’ye yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “2019 Yılı Elekt- rik Piyasası Gelişim Raporu”na göre, geçen yıl lisanslı kurulu güç bir önceki yıla oranla yüzde 2,1 artarak 84 bin 957 megavat oldu. Geçen yıl lisanslı kurulu güçte aslan payı yüzde 30,5 ile doğal gazın olurken, bunu yüzde 24,3 ile barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9 ile linyit ve yüzde 10,6 ile de ithal kömür santralleri izledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018’de yüzde 44,7 olan toplam kurulu güç içerisindeki payı da 2019’da yüzde 45,2’ye yükseldi. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2018’de yüzde 55,3 iken 2019’da yüzde 54,8’e geriledi. AA

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