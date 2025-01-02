Yılın kaybedeni asgarî ücretli ve emekli

2024 yılında emekli maaşları ve asgarî ücret enflasyon karşısında önemli bir kayıp yaşarken, alım gücü de iyice geriledi.

En düşük emekli aylığı bilmecesi

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Emekli yılı sefalet yılı oldu - Yılların ihmali bu duruma düşürdü

Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘emekliler yılı’ olarak ilan ettiği 2024’te en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak ödendi.

Son olarak TÜİK’in Kasım 2024’te açıkladığı rakama göre, 11 aylık enflasyon 47,09 olarak gerçekleşti. Böylece emekli maaşının satın alma gücü 8 bin 498 lira 20 kuruşa geriledi. Ayrıca asgarî ücretin 1.603 TL olduğu 2018’de belirlenen emekli bayram ikramiyesi, asgarî ücretin yüzde 62’si tutarındaydı. 2024’te 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi asgarî ücretin yüzde 18’ine geriledi.

Haber Merkezi