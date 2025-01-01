En düşük emekli aylığı bilmecesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

'Biz emekliler gömülmemiş ölüleriz'

Emekli yılı sefalet yılı oldu - Yılların ihmali bu duruma düşürdü Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Işıkhan, “Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim” dedi. AA

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