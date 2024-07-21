Yüksek faize devam

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam haftalık ekonomi analizini yaptı.

Sağlam, “Merkez Bankası yönetimi, hem kamuoyuna verdiği mesajlarla hem de aldığı kararlarla enflasyonla mücadelede şahin tutumunu göstermeye devam ediyor. Başkan Fatih Karahan geçen hafta uluslararası medyaya verdiği mesajlarda, Haziran ayı enflasyon oranının düşük çıkmasına rağmen, sadece bir aylık verilere göre hareket edemeyeceklerini söyledi. Merkez Bankası yönetiminin bu şahin tavrı, önümüzdeki hafta yapılacak faiz toplantısında indirim yapma ihtimalini de iyice azaltmış görünüyor. En azından Ekim’e kadar bir faiz indirim kararı verilmesi beklenmiyor. Büyük ihtimalle o döneme gelindiğinde piyasaların enflasyon beklentilerine bakılarak indirimin zamanlamasına karar verilecek” ifadelerini kullandı.

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