Yüzde 175 zamlandı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, son altı ayda çimento fiyatlarının yüzde 175 zamlandığını belirterek, “Çimento üreticilerinin Rekabet Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından acilen incelenmeye alınmasını istiyoruz” dedi.

Karslıoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Son altı ay içerisinde yüzde 175 oranında artan çimento fiyatlarının bir an önce düşmesi gerekir. Fiyatların düşmesi halinde konut fiyatları da düşer. Geçen yıl ton fiyatı 210-220 lira olan çimentonun bu yıl 440 liraya gelmesiyle çimentocular ile müteahhit ve hazır betoncular arasında yaşanan tartışmalar sürüyor. Çimentoda bu anormal fiyat farkı inşaat sektörünü baltalıyor.” Adana - Anka

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