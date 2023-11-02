Yüzde 73.5 daha fazla vergiye hazır mıyız?

Siyaset Bilimci, Doç. Dr. Ayşegül Kars Kaynar “Yüzde 73 daha fazla vergi ödemeye hazır mısınız?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Artı Gerçek’te yazan Kaynar, “2024’de, 2023’e göre yüzde 73,5 daha fazla vergi ödeyeceğiz. Daha doğrusu hükümetin planı, bize bu günümüzden yüzde 73,5 daha fazla vergi ödetmek. Harçlar kalemindeki artış ise yüzde 87,1! (...) Plan buysa; plan gelecek sene toplumdan yüzde 71 daha fazla ÖTV ve yüzde 70 daha fazla ÖİV vergisi alarak bütçe oluşturmaksa, plansızlık durumu ne olurdu acaba! 2024-2026 dönemindeki üç yılda öngörülen vergi harcamalarının toplamı ise 8 trilyon 211 milyar TL. Vergi harcamalarında büyük pay, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile şirketlerin affedilen vergi cezalarına ait. Velhasıl, hükümetin sınıfsal tercihi net: Halk dolaylı yollarla daha fazla vergi ödesin; şirketlere de doğrudan vergi affı gelsin” dedi.

Haber Merkezi