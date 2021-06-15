Zenginlerden daha çok vergi alınsın

Almanya ve Avusturya’dan 36 milyoner, zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve çok yüksek gelirli kesimler için olağanüstü ek vergiler oluşturulmasını talep etti.

Aralarında ülkenin önde gelen IT firmalarından STP’nin sahibi Ralph Suikat, Schwarz Pharma adlı ilâç üretim şirketinin sahibi Antonis Schwarz ve ailesinden kalan mirasla milyarder olan Stefanie Bremer gibi isimlerin bulunduğu katılımcılar, devletin kendileri gibi aşırı zenginlerden az vergi almasından rahatsız olduklarını ve sosyal programlara katkı sağlanması şartıyla daha fazla vergi ödemek istediklerini açıkladılar. VOA Türkçe’nin haberine göre, sosyal medya üzerinden paylaştıkları “taxmenow” (beni şimdi vergilendir) adlı ortak çağrıda, zenginlerin ödediği gelir vergisinin arttırılmasının yanı sıra somut öneriler arasında 500 bin Euro’nun üzerinde mal varlığı olan mükelleflerden devletin yüzde 5 servet vergisi alması, miras vergisinin yükseltilmesi ve vergi kaçakçılığına karşı daha katı kurallar gündeme getiriliyor.

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