ŞİİR - MEHMET KOVANCI

İlk fethe nail oldu Fatih Sultan Mehmed Han, İkinci fethi yapar Mehdi-i ahirzaman. Beş yüz seneden beri ibadethanemizdir. Elbet fethin sembolü, bizim şerefimizdir Süfyan çıktığı zaman mahzundur AYASOFYA İbadete açarak Demokratlar edecek ihya. Bir oldubitti ile çevrilmişti müzeye Aslî hüviyetine yönelecek Kâbe’ye. Ayasofya açılsa yeni fetih olacak. İstibdad-ı mutlakı, Süfyanın son bulacak. Ayasofyayı açmak Süfyanizmin sonudur. İttihadı-ı İslâm’a yol açan bir konudur. Ayasofya elbette olmayacak puthane. Yeniden olacaktır elbet ibadethane Ayasofya açılsa İslâm olacak hâkim. Sulh-u umumî ile zulüm kalacak akim. Ayasofya düğümü çözülür elbet bir gün. Kapatıp açmayana Fatih diyordu melûn Beş yüz sene sonrayı görmüştü Sultan Fatih, Mü’minler ve melekler lânet olsun der tarih. Ayasofya’yı açmak vefadır ecdadıma. Nasraniyetin teslim olmasıdır İslâm’a.

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