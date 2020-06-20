İlk fethe nail oldu Fatih Sultan Mehmed Han,
İkinci fethi yapar Mehdi-i ahirzaman.
Beş yüz seneden beri ibadethanemizdir.
Elbet fethin sembolü, bizim şerefimizdir
Süfyan çıktığı zaman mahzundur AYASOFYA
İbadete açarak Demokratlar edecek ihya.
Bir oldubitti ile çevrilmişti müzeye
Aslî hüviyetine yönelecek Kâbe’ye.
Ayasofya açılsa yeni fetih olacak.
İstibdad-ı mutlakı, Süfyanın son bulacak.
Ayasofyayı açmak Süfyanizmin sonudur.
İttihadı-ı İslâm’a yol açan bir konudur.
Ayasofya elbette olmayacak puthane.
Yeniden olacaktır elbet ibadethane
Ayasofya açılsa İslâm olacak hâkim.
Sulh-u umumî ile zulüm kalacak akim.
Ayasofya düğümü çözülür elbet bir gün.
Kapatıp açmayana Fatih diyordu melûn
Beş yüz sene sonrayı görmüştü Sultan Fatih,
Mü’minler ve melekler lânet olsun der tarih.
Ayasofya’yı açmak vefadır ecdadıma.
Nasraniyetin teslim olmasıdır İslâm’a.