"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Serdengeçtilik ve vakıflık mukayesesi (2)

Erkan TÜRK
26 Aralık 2025, Cuma
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Barla Lâhikasında bir doktora yazmış olduğu mektubuna; “Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimî ve aziz dostum” diye başlıyor.

Meslekler içinde en hayırlısının, insanlara en çok faydalı olanıdır. Toplum hayatında her bir mesleğin insanlığa katkısı vardır. Üstadımız tıp ilmi alan sağlık çalışanlarının insanlığa çok faydalı olduğunu vurguluyor. İnsanların hayatına dokunmak, ağrısını gidermek ve derdine derman olmak çok büyük bir hizmettir. Doktorlar sadece fânî ve  geçici 70-80 yıllık dünya hayatının daha kaliteli geçmesini sağlar. Mektubun devamında diyor ki; Ebedî hayatının kurtulmasına vesile olmak ise mesleklerin en güzelidir. Bir tarafta sınırlı bir hayat diğer tarafta sonsuz ahiret hayatı. Kıyaslamak bile mümkün değil. Belki de en çok ihtiyaç olan meslek ebedî hayatın kurtulmasına çalışanların mesleğidir. Ve aynı doktora şu tavsiyede bulunuyor. Hem dünya hayatının hem de ahiret hayatının kurtulmasına çalışmalısınız.  O zaman kuş misali çift kanatlı olursunuz. Bahtiyar doktorlar zümresine iltihak etmiş olursunuz.

Beşerin refahı ve selâmeti için büyük kahramanlıklar yapanlar olmuş. İhtiyaca binaen din-i mübin-i İslâm uğrunda canından feragat edenler olmuş.  Din ve vatan uğrunda yapılan cihadlarda  bu durum gayet makul görülebilir. Manevî duyguların zirve yapmasının akabinde şehitlik makamına çıkanlar olmuştur.

Nefis ile olan cihad da ise; ömrünü feda edenler olmuş. Bilgiye ulaşmak çok kolay artık. İman hakikatlerine her isteyenin ulaştığı bu asırda asıl hüner yaşamak olmuş. Yaşamak söylemekten daha etkilidir. İblisin vartasına düşmeden yola devam edenler, nefsinin isteklerine gem vuranlar, hevalarına boyun eğmeden hak yolda devam edenler ne büyük fadakârlık yapmışlar ve yapmaya devam ediyorlar. Bu fedakârların gittikleri yolda  taşlar dikenler olmasına rağmen yine de devam ediyorlar. Nefsin beğenmediği en galiz tabirlere maruz kaldıkları halde, şan ve  şöhretten uzak duruyorlar. En yakınlarının köstek olmasına rağmen onlar bu yolda devam ediyorlar.  

Hülâsa, vakıflar ömür sermayesi pek az lüzumlu işler pek çok hakikatine inanmışlar. Vakıflar bir anlarını değil ömürlerini iman hakikatlerine feda etmişler. Üstadımız gibi hep bir ağızdan diyoruz ki; “Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.” (13. Şua)

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

    Asgarî ücret kiraya yetmiyor

    Sadettin Saran adlî kontrolle serbest

    Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

    Yeni bir oyun mu?

    Soykırım sürerken noel kutlanmaz

    Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçimini Filistin kökenli Asfura kazandı

    Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 5 ölü, 35 yaralı

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

    Pentagon: ABD, Çin'i güç yoluyla caydırmalı

    Pezeşkiyan: Ülkemizdeki su sorunu hayati bir konu haline geldi

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.