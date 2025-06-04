Kurban kurbiyettir

ŞİİR

Kurban kes emrini yerine getir, Allah rızasına seni iletir. Kurbanın kan eti, Hakka ulaşmaz, Ulaşan takvadır haddini aşmaz. Kestiğin kurbanın kanı ve eti, Fakire yardım gibi var çok hikmeti. Asıl illet ise kurban kes emri, Başka şey düşünme yap itaati. Rabbim İbrahim’e dedi, “ol teslim”, Hazret-i İbrâhim dedi, “teslimim.” Kurban İbrahimce bir yakarıştır, Kurban İsmailce teslimiyettir. Kurbanla Rabbime yakınlaş artık, Kurbanı kes emrinin hazzını tattık. Hakkın rızasına kurbanla ermek, Canım malım sana fedadır demek. Hem kurban hem bayram hayra vesile, İlâhî rahmetin tecellisiyle. İslâm birliğinin kurulmasıyla, Bu bayram taçlanır Hakkın izniyle.

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.