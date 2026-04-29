"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Hasan Şen Ağabey...

Faruk ÇAKIR
29 Nisan 2026, Çarşamba 00:05
“Her nefis ölümü tadacaktır” hükmünce İzmir’in saff-ı evvel Nur Talebelerinden Hasan Şen Ağabey de dünya sürgününü tamamlayarak ebedî âleme göçtü. Mekânı Cennet olsun.

Hasan Şen Ağabey epey bir müddettir hastalıkları sebebiyle tedavi görüyordu. Bir ara yoğun bakımda yatmış, sora sıhhat bulmuş ve eve çıkmıştı. Ara ara rahatsızlıkları devam etti ve 28 Nisan 2026’nın ilk saatlerinde, sabaha karşı son nefesini vererek ebedî âleme göçmüş oldu. 

Hasan Şen Ağabey İzmir’de ikamet ettiği için bizim onunla görüşmemiz daha çok “İzmir temsilcisi” olarak İstanbul’a geldiği günlerle sınırlıydı. Dolayısı ile bu hususta asıl söz, İzmirlilerin olur. Bir defasında İzmir ziyaretimiz esnasında onu ziyaret etmiş ve sohbet etmiştik. Onun haricinde ekseriyetle Hasan Ağabey İstanbul’a gelirdi. Ayrıca yazdığı şiir ve yazılarıyla da onu takip ederdik. 

Bazı yazılardan dolayı tebrik için aradığı da olurdu. En son Nisan ayı başlarında aramış ve ağabeylerin rahmetle yâd edildiği bir yazı sebebiyle tebrik etmişti. Hasta olduğunu duyduğumuz ilk günlerde de biz telefonla aramış ve geçmiş olsun temennilerinde bulunmuştuk. Memnun olmuş ve dua etmişti.

Hasan Ağabey 1982 yılından bu yana Yeni Asya’nın İzmir Temsilciliğini yapmış, çeşitli ticarî faaliyetlerde de bulunmuştu. Hasan Ağabeyin bir başka hususiyeti de Risale-i Nur hizmetinde bulunan çok sayıda ağabeyi yakından tanımış ve onların hizmet metotlarını görmüş olmasıydı. Bunları hem sohbetlerde anlatır, hem de çeşitli yazılarında yazardı. Hatırlanacağı üzere bu yazıların bir kısmı Yeni Asya’da yayınlandı. Muhtemelen yayınlanmayan notları ve hatıraları da vardır. DKT yapımın hazırladığı iki bölümlük “Ömür Sermayesi” belgeselinde önemli hatıralar yer alıyor.

Hasan Şen Ağabey, ayrıca uzun yıllar Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. Yine İzmir’de yaşayanların şahitliğiyle pek çok insanın Risale-i Nur ile tanışmasına da vesile olmuş bir ağabeyimizdi. Risale-i Nur hizmetlerinin İzmir ve çevresinde kökleşmesinde mühim hizmetlerde imza atanlar arasındaydı. 

Aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen Hasan Şen Ağabeyin, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve Peygamber Efendimiz (asm) hakkında kaleme aldığı şiirlerinin bir araya getirdiği “Nur Kervanı” isimli bir şiir kitabı da bulunuyor.

Hasan Şen ağabeyin 21 Şubat 2022 tarihinde Yeni Asya’da yayınlanan “Yeni Asya önünde hürmetle eğil” başlıklı şiiri şöyle:

Her gün yepyeni bir ışık yeni bir eser,

Ab-ı zemzem mi bu veya ma-i kevser.

Dikkat et nereden akseder bu nurlu kelâm,

Ey naşir-i nur, sana binlerce selâm.

Yüce bir dâvânın güçlü nefesi,

Zındıkaya karşı susmayan sesi.

Sedd-i Zülkarneyn gibi zulmün önünde,

Şaşmayan ölçüsü hakkın yönünde.

Tavizsiz bir çizgi ve serapa onur,

Tükenmez hazinesi sermayesi nur.

Hakikat güneşidir bu hayalat değil,

Yeni Asya önünde hürmetle eğil.

  • Zübeyir

    29.04.2026 14:43:29

    Allah razı olsun. Hadis-i Peygamber: " Cennet size ayakkabınızın bağından yakındır, cehennem de öyle." Ebedi saadet bir lahza, bir an ötesinde. Ne mutlu Rıza-i İlahi yolunda Nefis ve malını Cenabı Hakka satanlara... Allah rahmet eylesin.

  • Güler Aslan

    29.04.2026 13:24:55

    Allah rahmet etsin abimzie. Diğer büyükleri gibi o da Nisan’ da toprağa düşen bir nur oldu. Nurlar onun refiki olsun inşallah 🤲

  • İSMET

    29.04.2026 10:20:10

    Allah gani gani rahmet eylesin. kabri nur makamı cennet olsun .

  • Necati

    29.04.2026 02:36:03

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Cennete hep birlikte olmamız duasıyla.

TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Diploma artık işsizlikten korumuyor

Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

Gıda enflasyonu tam gaz devam

Emniyet’e yeni müdür

"İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

Gençler ne işte, ne okulda

Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

Günün Ayet ve Hadisi
Nurdan Katreler
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

