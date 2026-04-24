"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2026 CUMA - YIL: 57

Bu camiyi kim yaptırdı?

Faruk ÇAKIR
24 Nisan 2026, Cuma
Evet, Çayeli’nin Ormancık Köyü’nde bulunan tarihî ahşap camiyi kimin yaptırdığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

En başta ifade edelim ki biz tarihçi değiliz. Ancak Ormancık Köyü’nde doğduk, orada büyüdük ve bazıları halen sağ olan büyüklerimizden camiyi kimin yaptırdığına dair bilgiler dinledik. Şimdi ise bu bilgilerin tamamen zıddına olan bir bilgi ya da iddia ile karşı karşıyayız.

Yine en başta ifade edelim ki bu tarihî camiyi kim yaptırdıysa ondan Allah ondan razı olsun. Bu yönüyle kimin yaptırdığı da çok önemli değil. Neticede güzel bir cami yapılmış ve halen köyümüzde hizmet veriyor.

Tartışma nereden çıktı?

Yakın zaman önce bir yazar ve araştırmacı (bize verilen bilgiye göre) Rize’de açılan kitap fuarına katılmış. Bu esnada Rize’den bir bürokrat köyümüzdeki camiden bahsetmiş ve orayı görmesini istemiş. Bunun üzerine tarihçi-yazar köyümüze gitmiş ve burada bulunan tarihî camimizi tanıtan bir video hazırlamış. Video hazırlanınca haklı olarak konu komşu herkes bunu sosyal medyada paylaştı ve bu şekilde yeni bir iddia ile karşılaşmış olduk.

Videoyu hazırlayan tarihçi yazar, Ormancık Köyü Camiinin (adı, Kaptanpaşa Köyüne verilen) son Osmanlı Kaptan-ı Deryası Mehmet Ali Paşa tarafından yapıldığını ileri sürüyor. Tabiî ki daha önce bunu söyleyen hiç kimse olmadığı için ilgi de çekiyor. 

Peki belgeler ne diyor?

Bir defa köydeki yaşlıların bütün beyanları bu caminin en başta Başköy’de yapıldığı (ki, bugün ayrı bir muhtarlık olan Başköy, o zamanlarda ayrı bir muhtarlık değil, Ormancık Köyünün bir mahallesi imiş) ve sonradan Ormancık Köyüne, şimdiki yerine nakledildiği yönündedir. Halen 100 yaşında olanlar aynı bilgileri veriyorlar. 

Bunun haricinde caminin hutbesinin yanında yer alan Osmanlıca yazıda (buna ‘kitabe’ demek mümkün) “Sahibul hayrat vel hasenat Mustafa’nın kızı Fatma...” yazısı var. Ayrıca, caminin mahfilinden sarkan ahşap ağaçta Hicri 1422 (miladi: 1826) tarihi yer alıyor. Bu durumda bu camiyi başka birine nispet etmek ne derece doğrudur ve niye ihtiyaç hissedilsin? Keşke Paşa değil, Padişah yapmış olsun, ama belge ve bilgilerin ortaya koyduğu tablo bu. (Bakınız: Haşim Karpuz, Rize, Kültür Bakanlığı, Tanıtma Eserleri-48, sayfa: 51 ve 52.)

Paşa o tarihte bir çocuktu

Tarihî Ormancık Köyü Camii’nin nispet edildiği, yani “Camiyi o yaptırdı” denilen Mehmet Ali Paşa ise caminin yapıldığı tarihte 13 yaşındaymış. Wikipedia’daki bilgiye göre 1813 yılında Rize’nin Çayeli ilçesi Hemşin (Kaptanpaşa) köyünde doğdu. Yine aynı kaynağa göre çocuk yaşında babası ile birlikte İstanbul’a gelerek ve kaptan-ı derya Pabuççu Ahmet Paşa hizmetine girdi. Onun ölümü üzerine Enderun’a girdi. II. Mahmud’un kızı ve Sultan Abdülmecid’in kız kardeşi olan Adile Sultan’la evlenen Mehmet Ali Paşa, Osmanlı hânedanına dâmad olmuş. Diyanet Ansiklopedisine göre de Mehmet Ali Paşa; Galata’da Arap Camii civarında bir sıbyan mektebi, Beşiktaş Ihlamur’da bir çeşme, Sinan Paşa Türbesi civarında iskelede bir kayıkhane ve Yenikapı Mevlevîhânesi’nde bir sarnıç inşa ettirmiştir. (islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-ali-pasa-damad)

Evet, bilgiler ve belgeler böyle. Netice olarak kim yaptırmış olursa olsun Ormancık Köyüne iyi bir eser bırakmışlar vesselâm. 

    Kur'anın mu'cizeliğini gösteren bir eser: Rumuzât-ı Semâniye

    İktidar kimseyi dinlemiyor

    İLO: 4 çocuktan 1’i yeterli beslenemiyor

    Savaşta da mağlup barışta da

    Hürmüz karıştı, petrol yeniden yükselişe geçti

    Mescid-i Aksa için uluslararası yardım çağrısı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Meclisi kuruluş ayarlarına döndürelim
    📷

    Meclis Milletin kalbi olmalı - Milletten kopmamalı

    Emekliler zor şartlarda yaşıyor

    DP Sözcüsü Altıntaş: Adalet yoksa devlet yoktur

    İngiltere’deki okullarda cep telefonu kanunla yasaklanıyor

    İsrail asıllı Profesör Bartov: Gazze’de yaşananlar soykırımdır!
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi reklâmları Ankara’da dev ekranlarda

    Gülistan Doku soruşturmasında Eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı

    Binden fazla sanatçı, İsrail’i boykot etmeye çağırdı

    BAYRAM VAR, AMA ÇOCUKLAR NEREDE?

    İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

    ABD’li Senatör Sanders’tan: “İsrail’e askerî yardımların durdurulması” çağrısı

    Trump’tan kafa karıştıran açıklamalar: Ateşkes ilân ettim, abluka sürecek

