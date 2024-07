Bu taksimi kim yapar?

Tüm dünyada zenginler daha da zengin olurken çoğu insanın zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaması insaf ehlinin kabul edebileceği bir durum mudur?

Elbette herkesin zengin olması mümkün değil. Fakat devlet eliyle bazı insanların aşırı zengin hale gelmesi ve yine devletin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar sebebiyle bazılarının bir bakıma açlığa mahkum edilmesi insanlığa sığar mı? Çoğu zaman bir devlet politikası olarak uygulanan enflas-yonun fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptığını uzmanlar ifade etmiyor mu?

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin servetini son 10 yılda 42 trilyon dolar artırdığını duyurmuş. Rapora göre muazzam servet artışı yaşayan zenginlerden alınan vergiler artmak yerine, tarihî olarak en düşük seviyelere inmiş. Servetlerini katlayan zenginlerin ‘daha az vergi’ vermesi çelişkinin zirvesi değil mi?

Oxfam raporunda, “dünyanın geri kalanının kırıntılarla hayatta kalma mücadelesine terk edildiği” belirtilerek eşitsizliğin “müstehcen seviyelerde” olduğu uyarısı da yapılmış.

Bu zenginliklerine rağmen dünya çapındaki milyarderlerin “servetlerinin yüzde 0.5’inden daha azına eşdeğer vergi ödediklerine” dikkat çeken Oxfam, dünyadaki milyarderlerin çoğunun G20 ülkelerinden birinde yaşadığını hatırlatmış.

Küresel yoksulluğun giderilmesi için çalışan 21 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Oxfam, çare olarak zenginlerin servetlerinden yüzde 8 nispetinde vergi alınması gerektiğini belirtmiş.

Meseleye “Zenginin malı züğürdün çene-sini yorar” şeklinde bakmak yanıltıcı olur. Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde zengin ile fakir arasındaki gelir uçurumunun bir şekilde dengelenmesinde sayılamayacak kadar fayda vardır. Zenginlerin daha zengin, fakirleri de daha fakir yapan bir sistem, bir ekonomik politika ne ülkeye de ne de dünyaya huzur ve barış getiremez. Dünyada barış ve huzur isteyen her ülke, her siyasetçi ve her kuruluş zengin ve fakir arasındaki dengeyi kurmaya çalışmalıdır. Aksi durum uzun dönem için zenginlerin de işine gelmeyen krizleri tetikleyebilir.

Türkiye’deki zengin ve fakir arasındaki uçurumu kapatmak da idarecilerin ilk işi olmalı. Elbette bunun ilk adımı da enflasyonun tek rakamlı seviyelere indirilmesiyle mümkün olabilir. Yakın zamanda böyle bir imkân görünmese de bu uçurumu kapatmanın başka yolu olmadığı kabul edilmeli. Türkiye’nin yüksek enflasyonla yoluna devam etmesi ve mümkün değil.

Çoğu zaman ifade edildiği üzere zengin ve fakir arasındaki bu taksimi kurt dahi yapmaz...