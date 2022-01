Cevdet Said’in ardından

Çerkes asıllı mütefekkir Cevdet Said, 30 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat edip ebedî âleme göçtü.

YouTube kanalında yer alan ve Dr. Fethi Güngör tarafından hazırlanan bir videoya göre Cevdet Said 31 Ocak 1931’de Suriye’de, Kuneytıra Vilayetinin Ayn Ziwan Köyü’nde doğmuş. (youtube.com/watch?v=kT7vxxyxKBM)

Cevdet Said merhum, çok sayıda eser kaleme almış ve bunların çoğu Türkçe’ye de çevrilmiş durumda. Dolayısıyla merhum hakkında esas söz, onu çok daha yakından tanıyanlarındır. Medyaya yansıyan konuşmalarında dikkat çekici mesajlar veren Cevdet Said merhumu 2015 yılında, Beykoz’da kaldığı evde ziyaret etmiş ve bir röportaj yapma imkânımız olmuştu.

Cevdet Said, önceki pek çok konuşmasında da Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nden sitayişle bahsetmiş ve onun eserleri ve hareket tarzını övmüştü. Bu mesajlar dikkatimizi çektiği için biz de kendisine aynı hususta sorular sormuş ve yine takdir edici cevaplar almıştık. Sonraki yıllarda da yine görüşme talep ettik, ancak o zaman sağlığı müsaade etmediği için bu görüşme mümkün olmadı.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Cevdet Said’in vefatı sonrası yayınladığı mesajda, “O sivil direnişin kurucularındandı. Zulme karşı çıkmakta ısrarcı olmak onun ilkelerinden birisiydi” demiş.

Suriye’de çıkan savaş ve kargaşa sonrası 20 Aralık 2012’de Türkiye’ye yerleşen Cevdet Said, o tarihten sonra Türkiye’de yaşıyordu. Cevdet Said, Mayıs 2015’de Yeni Asya’ya verdiği röportajda Said Nursî’nin diğer âlimlerden farklı olarak insanlık tarihini iyi bildiğini söylemiş ve “‘Avrupa bir İslâm devletine hamiledir’ sözü, onun insanlık tarihini iyi bildiğini gösteren bir delildir. Said Nursî bana Kur’ân cevherlerini nasıl bulacağımı öğretti. O yönden benim için önemli bir âlimdir” şeklinde konuşmuştu.

Yine Mehdi Çetinbaş’ın bir yazısında aktardığına göre, Cevdet Said bir sohbetinde Said Nursî Hazretleri’nden örnekler vermiş ve “Onun öğretileri ile yetişenler, bugün Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde ileri noktaya varmasında pay sahibidirler” demeyi de ihmal etmemiş.

İslâmı temsil etmenin yolunun tebliğden geçtiğine dikkat çeken Cevdet Said, Yeni Asya’ya verdiği röportajın bir yerinde de şöyle demişti: “Said Nursî’nin dediği gibi ‘medenîlere galebe çalmak iknâ iledir. Sözden anlamayanlar gibi icbar ile değil.’ ‘Lâ ikrâhe fiddîn...’ (2:256) âyet-i kerîmesinde buyurulduğu üzere İslâm zorbalığı ve baskıyı asla kabul etmez, bilâkis ikna yolunu tercih eder.” (Yeni Asya, 27 Mayıs 2015)

Müslümanları şiddetten uzak tutmak ve bu konuda ısrarcı olmak mühim bir hizmettir. Çünkü bilhassa gençler hisleriyle hareket eder ve güya İslâmı anlatmak için şiddete meyledenler çıkabilir. İslâma hizmetin şiddet yoluyla mümkün olmadığını söylemek bu bakımdan hele günümüzde çok önemlidir. Cevdet Said’in bu hususta kararlı olması, her fırsatta Bediüzzaman’ın bu tavrına ve eserlerine atıf yapması ayrı bir ehemmiyet kazanıyor.

Şiddete bulaşmadan İslâmı anlatan ‘âlim’lerin sayısının artması temennisiyle merhum Cevdet Said’e tekrar Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Yeri ve mekânı Cennet olsun inşallah.