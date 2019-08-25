"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Cinayet, cinayettir

Faruk ÇAKIR
25 Ağustos 2019, Pazar
Türkiye yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı.

Acaba bu cinayete ‘kadın cinayeti’ olarak mı bakmak lâzım yoksa bizatihi ‘cinayet’ olarak mı? İsimler, şehirler ve bahaneler değişse de ortada insanlığın katledildiği bir vahşet, bir hadise var.

Kırıkkale’de işlenen cinayetin vicdanları yaralaması, ağır yaralı annenin “Ölmek istemiyorum” ve gözleri önünde annesi bıçaklanan kızının “Anne ölme” dediği videonun sosyal medyada bir anda yayılması oldu.  Hakikaten büyük bir acı, hakikaten büyük bir dram. Hadisenin devamında sosyal medyada yapılan  tartışmalar ya da siyasetçilerin açıklamaları acaba bu ve benzeri insanlığın katledildiği cinayetleri ne ölçüde önleyebilecek? Adaletin hızlı ve âdil bir şekilde işlemediği çeşitli defalar görülmüştü. Bu defa farklı bir netice çıkar mı?

Ne olursa olsun bu mesele hafife alınabilecek, ötelenebilecek, ertelenebilecek bir mesele değildir. Türkiye’yi idare edenler uzun dönemli düşünerek bu ve benzeri çirkin cinayetleri sona erdirecek adımlar atmalı. Bu meselenin kolay bir mesele olmadığını, belki yüz, belki ‘bin düşünen adam’ın taşın altına elini koyması gerektiğini görmek durumundayız. Bu cinayetlerin en nihayetinde bir netice olduğunu görmeden acaba kalıcı çareler üretilebilir mi? Mutlaka hukukî tedbirler alınmalı, ama bu tedbirler sosyal çalışmalarla ve tabiî ki eğitimle desteklenmeden netice verir mi? 

Her şeyi baştan düşünmek durumundayız. Konuşulan dilden, okul kitaplarından, televizyon ve medyanın tavrından, dizilerden, filmlerden velhasıl her noktadan hadisenin iyi incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Son zamanlarda yürürlüğe giren kanun ve yönetmelikler de ayrıca incelenmeli. Bu kanunlar arzu edildiği şekliyle kadınları koruyabildi mi?

Önümüzde büyük bir aile ve eğitim meselesi duruyor. Aile yıkılınca cemiyetin ayakta durması mümkün olabilir mi? Her fırsatta “Aileye sahip çıkalım” diyenler gerektiği gibi dikkate alındı mı? Bu çirkin cinayetlerin çoğunlukla yıkılan ve dağılan ailelerde meydana gelmiş olması da ayrıca göz önüne alınmalı. Aileyi sağlam tutabilirsek muhtemeldir ki böyle çirkin cinayetlere yol açılmamış olur. 

Tabiî ki ‘aileyi sağlam tutmak’ sadece sözle mümkün olmaz. Öncelikle aile birliğini sarsan sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Bugünkü haliyle televizyon, medya ve tabiî ki ‘sanal âlem’ en büyük ‘aile düşmanı’ haline gelmiştir. Bu mecraların bir de bu bakımdan ele alınmasında fayda vardır.

Kamuoyundaki tartışmalara bakıldığında problemin temeline inilmediği akla geliyor ki bundan Türkiye’nin fayda görmesi mümkün değil. Bir milyon kişi bu cinayeti kınasa ama benzer cinayetlere yol vermeyecek çalışmalar yapılmasa bir netice alınabilir mi?

Medyanın bu çirkin cinayetler karşısında daha aklı selim, daha çare arayan, daha isabetli bir tavır takınılması beklenir. Kadınların istismarına yol açacak her işten, her adımdan, her haberden uzak durmak gerekir. Maalesef günümüz medyasının bunu yapabildiğini söylemek kolay değil.

Elbette bu hususta ilahiyatçılara da büyük görev düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilahiyat fakülteleri ve bu hususta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da cemiyeti ikna edebilen  ‘çare’leri ortaya koymak durumundadır.

En az siyasetçiler kadar ilahiyatçılara da iş düşüyor. Selim bir akılla hareket edilirse bu çirkin cinayetleri önlemek mümkün olur inşallah.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    📷

    Karikatürler

    Fransa'da göstericiler G7 zirvesini protesto ediyor

    İtalya Başbakanından koalisyon açıklaması

    'Myanmar ordusu hak ihlallerini sürdürüyor'

    'Nükleer anlaşmayı savunmak hukukun üstünlüğünü savunmak demek'

    Hakkari Çukurca'da bir askerimiz şehit oldu

    Trump: Kim Jong Un dürüst biri

    Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı için tarih verdi

    Putin davet etti: Erdoğan MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek

    Edirne'de orman yangını çıktı

    Macron, Trump ile görüştü

    Suudi Arabistan açıkladı: Husilere ait bir İHA düşürüldü

    İdlip için Meclis toplansın

    Defter açılırsa bazıları insan yüzüne çıkamaz

    Avrupa’nın en büyük camii Çeçenya’da

    Yahudi akademisyen Finkelstein: İsrail, katil devlet

    Mısır çiftçisi, tüccara teslim oldu

    Çiftçi sayısı 10 yılda yüzde 38 azaldı

    'Yangın bitti ama nöbet bitmedi'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aile yara aldı, şiddet tırmandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’ya rahmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman KOYUNCU

    İbni Arabî, Fahreddin-i Razi ve Bedüzzaman’da Allah’ın varlık delilleri
    Adnan NACİR

    Uzatmadan ve İşi Karıştırmadan...
    Faruk ÇAKIR

    Cinayet, cinayettir
    Risale-i Nur'dan

    Kalp, bu fânî dünyaya razı değildir
    Züleyha Aydın Kaba

    Sıla-i Rahim ve ilmi birleştirmek
    Songül Arslan

    “Ölen çiçeklere yazığım geliyor!” - 2
    Rifat OKYAY

    Nur hizmetinin hadimleri - 12

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.