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26 MART 2024 SALI - YIL: 55

Çinli Nur Talebesinden ders

Faruk ÇAKIR
26 Mart 2024, Salı
Çin’de doğup yetimhanede büyüyen ve 4 yaşında evlât edinilen ve sonunda Avustralya’ya yerleşip orada şu anki eşiyle tanışıp onun vesilesiyle İslâmı keşfeden ve şehadet getirerek Müslüman olan Sylvia Huffman’ın hikâyesi çok dikkat çekici.

Gazetemizin, Üstad Bediüzzaman’ın vefatı vesilesiyle hazırladığı “23 Mart [2024] özel sayısı”nda yer alan sohbeti mutlaka okumuşsunuzdur. Bir şekilde okuyamayanlara mutlaka okumasını tavsiye ettiğimiz bu güzel sohbetin bir bölümünü “tekrar güzeldir, velev ki 180 defa olsa bile” kuralı gereği hatırlatmak isteriz.  

“Genç, Çinli Nur Talebesi” olarak isimlendirebileceğimiz Sylvia Huffman, “Sizi başlangıçta Risale-i Nur’a çeken neydi?” sorusuna şu cevabı vermiş: “Aslında Risale-i Nur ile ilk karşılaşmam, varlığından habersiz olduğum için kontrolüm dışında gerçekleşti. Ancak, Risale-i Nur’da beni okuluma Risale-i Nur çalışmaları üzerinden devam etmeye yönlendiren şey, diğer tefsirlerden farklı olan benzersiz yapısıydı. Risale-i Nur, insanı düşünmeye sevk eden bir eser. Modern sorunları teşhis ederek onlara modern bir çözüm sunma konusunda dikkat çekici bir yol izliyor. Gerçekten de bu şekilde şu anki nesil ve gelecek nesillerle mükemmel bir uyum yakalıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin tefsirinde kullandığı mecazî anlatımlar, okuduğum en anlaşılır şekillerden birini kullanarak sorunları açıklıyor ve anlatılmak istenen meseleyle arada bir bağlantı kuruyor.”

Sizce Risale-i Nur(u) (...) benzersiz ve istisnai kılan şey nedir?” sorunun cevabı da harika: “Ben Risale-i Nur’u, İslam’da çağlar boyunca yapılmış ünlü tefsirlerin kısaltılıp modernleştirilerek tek bir tefsir külliyatı haline getirilmiş bir derlemesi gibi görüyorum. Bu külliyat elbette çok kapsamlı ve İslâm’ın farklı yönlerine dair bilgi ve kavrayışlarla dolu, ancak gereksiz detaylardan arınmış ve adeta tam olarak içinde bulunduğumuz an için yazılmış gibi. Sanki modern çağlar için düzenlenmiş gibi tüm modern sıkıntılara şifa sunuyor. Tam olarak gerekeni içeriyor, hiçbir alanda konunun uzmanı olmayan bir insan tarafından anlaşılmayacak şekilde fazlasıyla karmaşıklaşmıyor.

“(Risale-i Nur) Kur’ân’ın her âyetini teker teker ayrıntılı olarak ele almıyor, ancak külliyatın tamamında Kur’ân’ın bütün olarak bir açıklamasını, zihne ve ruha dokunan ve etkileyen bir şekilde bulmak mümkün.”

“Risale-i Nur’un sizi derinden etkileyen yönü ve sebebi nedir?”in cevabı da şöyle olmuş: “(..) Genellikle rastgele üzerinde çalışmayı seçtiğim herhangi bir bölümün, o anki durumumla ilgili olduğunu görüyorum. Birçok kez, dersler sırasında seçilen bölümün, o an tam ihtiyacım olan şey olduğunu hayretle dile getirmişimdir. Hatta aynı durumun diğer kardeşlerde de olduğunu fark ettim. Anlatılan konu ister ihlâs veya Allah’a dayanmak hakkında, ister ibadetlerin önemi ve tesiri hakkında olsun, her seferinde hepsi bizlerde tam bir yankı buluyor. Bazı kitaplar belirli bir zihniyete sahip olmayı gerektirebilirken, Risale-i Nur, en azından benim için, değişken düşünce durumuma her zaman hitap edecek çok sayıda farklı konu içeriyor.” (Röportaj: Şeyma Nur NART YÜKSEL, Tercüme: İnci Su KARDELEN, Yeni Asya, 23 Mart 2024)

O niyetle yapılmadığı halde bu güzel röportajın 23 Mart ‘özel sayı’sında yer alması da güzel bir tevafuk oldu. Bu röportaja ve “23 Mart Özel Sayısı”na emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve benzer “güzel haber”lerin dünyanın diğer ülkelerinden de duyulmasını temenni ediyoruz.

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