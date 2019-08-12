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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Daha güzel haberler duyalım

Faruk ÇAKIR
12 Ağustos 2019, Pazartesi
Bugün Kurban Bayramının ikinci gününü idrak ediyoruz.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de bayramın  ilk günü hakikaten bayrama yakışan güzel, sevindirici ve müjdeli haberler duyuldu. Elbette bu güzel  haberleri gölgeleyen başka gelişmeler de oldu ve oluyor, ama inşallah iyiler ve iyilikler galip gelecek.

Dünyanın pek çok yerinde kılınan kurban bayramı namazı ve sonrasında edilen ihlaslı dualar inşallah  şerlerin def’ine vesile olur. Duaların ortak mesajı barış ve kardeşliğin pekişmesi yönünde olmuş. Mesela,  Tiflis’deki Cuma Camisi’nde Kurban Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev,  dünyada barışın sürdürülmesi için dua ettiklerini ifade ifade edip şöyle demiş: “Kur’ansız bir hayat,  İslamsız bir yaşayış, Peygambersiz bir yolun sonu perişanlıktır.”

Kerkük’deki Büyük Nur Camisinin imam hatibi Şeyh Kasım Abdullah da yaptığı duada, Irak ve Orta  Doğu’nun bir an önce barışa kavuşmasını Allah’tan dilemiş. 

Dikkat çekici bir haber de İtalya’dan duyuldu. İtalya Serie A takımlarından Inter, Roma, Milan ve  Juventus; sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından İngilizce olarak İslam aleminin Kurban Bayramı’nı  tebrik eden görseller paylaşmış. 

Moskova’dan gelen bayram namazı haberleri de “Rus da dinsiz kalamaz” müjdesini tasdik eder mahiyette.  Habere göre camilere sığmayan 100 binden fazla Müslüman namazı sokaklarda kılmış. Camiye çıkan bütün sokaklar bayram namazı için trafiğe kapatılmış. 20 milyon Müslüman’ın yaşadığı Rusya’da 7 bine yakın  cami ve mescit olduğu ifade ediliyor.

Kazakistan’ın başşehri Nur Sultan’daki 11 camide bayram namazı kılınmış ve camiye sığmayanlar avlularda  saf tutmuş. Özbekistan’da da ülke genelindeki 2 binden fazla camide bayram namazı kılınmış.  Kırgızistan’da ise bayram namazı Bişkek’teki Başbakanlık binası önünde kılınmış. Yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere sermiş. 

Doğu Türkistan’daki Müslümanlara zulmetmekle bilinen Çin’de de Müslümanlar camileri doldurmuş.  Pekin’deki en eski ve büyük camilerinden biri olan ‘Niucie Camisi’nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tutmuş. Avustralyalı Müslümanlar da ülkedeki 200’den fazla cami ve  mescitte bayram namazını kılma imkanı bulmuş. 

İsveç’in başşehri Stockholm’de yaşayan Müslümanlar da, sabah erken saatlerde yer bulabilmek için en  yakın camilere akın etmiş. Fittja Ulu Camisinde bine yakın kişinin katılımıyla kılınan bayram namazından  önce okunan hutbede Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiği hatırlatılmış.

Bayram heyecanının yaşandığı bir başka yer de Balkanlar olmuş. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ,  Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını  kılmak için camileri doldurmuş. Belgrad’daki Bayraklı Camisinde bayram namazını kıldıran Sırbistan İslam  Birliği Başkanı Sead Nasufovic, dargınlıkların yerini barışa bırakmasını ve Müslümanların dualarda  buluşmasını temenni eden tesbitlerde bulunmuş.

Kısaca ve uzunca, dünyanın her yerinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor ve bu heyecan her geçen gün biraz daha artıyor. Duamız her geçen yıl daha güzel, daha sevindirici ve daha müjdeli haberleri duymak  için olsun...

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