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22 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Düğünlerden ne haber?

Faruk ÇAKIR
22 Mart 2024, Cuma
Ekonomik krizin her geçen gün biraz daha derinleştiğini gösteren haberler gelmeye devam ediyor.

Büyük çoğunluğun geçim şartları bir yıl öncesine göre daha sıkıntılı. Kimileri fiyatların artmasının kabahatini üretici ve aracılara yüklemeye çalışsa da son tahlilde sorumlu olan iktidar değil mi? Diyelim ki marketler stokçuluk yapıp fiyatları yükseltiyorlar. Bunlara mani olmak da yine iktidarın ve idarecilerin vazifesi değil mi? Vatandaşın ödediği fatura her geçen gün daha da artmıyor mu?

NG Araştırma’nın bir anketine göre, katılımcıların %92’si gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtirken, ek geliri olmayan emeklilerin yüzde 70’i de geçinemediklerini söylemiş. 20 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1737 kişinin katılımıyla Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmasından çıkan bazı neticeler haberlerde şöyle özetlenmiş: “Emeklilerin %86’sı, yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtti. Katılımcılar arasındaki her 2 emekliden 1’inin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Çünkü ek geliri olan her 10 emekliden 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor. Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların %70’i ise geçinemediğini belirtti. 2001 yılında asgari ücretin 1,6 katı olan en düşük emekli maaşı, 22 yıl sonra net asgari ücretin 0,6 katına düştü. Ev kiralarındaki artış katılımcıların %68’ini olumsuz yönde etkilerken, faturalardaki (elektrik, doğalgaz, su) artış ise katılımcıların %88’ini olumsuz yönde etkiledi. Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz yönde etkilenenlerin oranı ise %87. Ayrıca, katılımcıların %92’si gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz yönde etkilendiklerini belirtti. Arabası olan her 10 kişiden 8’i son zamlardan sonra araç kullanım sıklığını azalttığını belirtti. Arabası olmayan kişilere ise araba almama sebebini sorduğumuzda gelen cevaplar yine ekonomik sıkıntıları işaret ediyor. Katılımcıların %41’i kişisel ekonomik durumunun kötü olmasını sebep gösterirken, %39’u ise araba fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Her 10 kişiden 8’i birikim yapamadığını belirtirken, 2’si ise düzenli olarak birikim yapabiliyor. Aylık gelirinin, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yaklaşık olarak her 2 kişiden 1’i. Her 3 kişiden 1’i, tek kişinin bile asgari maaşla geçinemeyeceğini, her 3 kişiden 2’si ise iki kişinin geçinemeyeceğini yani yeni bir hanede yeni bir aile kurulamayacağını belirtti.”

Ankete katılan 3 kişiden 2’sinin “yeni bir hane ve aile kurulamayacağı”nı söylemiş olması esasında bir ‘deprem’ etkisi yapıp idarecileri uyandırması gerekmez mi? Fazlaca gündeme gelmese de artık önümüzde “gençlerin evlenememesi” problemi var. Dengini bulduğunu kabul ettiğimiz bir genç, bu hayat şartlarında evlenmeye, yeni bir yuva karmaya cesaret edebilir mi? Peki, yeni aileler kurulması zorlaştıkça ortaya çıkan sosyal problemlerin farkında mıyız?

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