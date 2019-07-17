"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?

Faruk ÇAKIR
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Müfteriler her zamanki gibi yine işlerini yapmaya devam ediyor.

Her halde Yeni Asya kadar iftira atılan başka bir yayın organı yoktur. Tabiî ki iftiraları her zaman olduğu gibi reddediyor ve sahiplerini de Allah’a havale ediyoruz.

Yeni iftira sebebi ve bahanesi Yeni Asya’da yayınlanan bir karikatür oldu. Karikatürde, 12 Temmuz 2019 Cuma günü camilerde okutulan hutbe konu edilmiş. Buna göre camiden çıkan iki kişi kendi arasında konuşuyor ve yaşlıca bir hacı amca, “Cuma namazımız kabul oldu mu? Hutbe çok siyasiydi” diye soruyor. Buna cevaben daha genç yaşta olan biri de “Valla o yüzden ben zuhr-u ahiri kıldım. Ulema bu zamanı görmüş ki tavsiye etmiş” diyor. (İbrahim Özdabak, Yeni Asya, 13 Temmuz 2019)

Bu karikatürü diline dolayan müfteriler Yeni Asya’yı darbecilikle itham etmeye kalkmış. Bu müfterilerin isimlerini anmaya dahi gerek yok. Yeni Asya’ya darbe destekçiliği ithamını atmak için insaf sınırlarını çoktan aşmış olmak gerekir. Her türlü darbeye başından sonuna kadar karşı çıkan ve bu çizgisinde kırıklık olmayan başka hangi yayın var? Her türlü darbeye karşı olduğumuz gibi, her türlü haksızlığa, adaletsizliğe, keyfîliğe ve kural tanımazlığa da karşıyız.

Adı mühim olmayan müfterinin biri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yeni Asya’cıları (kendi tabiri) ‘Sakallı, takkeli, şalvarlı, cübbelilerden nefret eden” olarak tarif etmiş. Yahu bu kadar insafsız, bu kadar yalan, bu kadar büyük bir iftira olur mu? 

Neye dayanarak bu iftirayı atıyorsunuz? Yeni Asya ne zaman böyle bir tavır sergiledi? Bu ve benzeri temelsiz iftiraları atanları önce Allah’a, sonra da kamuoyu vicdanına havale ediyoruz.

Şunu da ifade etmek gerekir ki esasında bu müfteriler kendi sahiplerine zarar veriyor. Bugün için bunların attıkları iftiralar sebebiyle sevinenler, yarın yine bu müfterilerin iftiralarına maruz kalırlar. Çünkü müfterilik bunlar için bir meslek olsa gerek.  

Dolayısıyla Türkiye’yi idare edenlere dayandıkları intibaını veren bu müfteriler, yarın yeni iftiralarını onlar için sıralayabilirler. Müfterilere değil de, onların iftiralarından etkilenmesi muhtemel olanlara seslenmek isteriz: Yeni Asya gazetesinin yayın tarihi, her nüshası arşivlerdedir. Yeni Asya her zaman için ‘müsbet hareket’i esas almış ve ona göre yayın yapmıştır. Yayın hayatı boyuncu Türkiye’nin karşılaştığı her darbe ve müdahalede itiraz etmiş ve hatta bu uğurda ağır bedeller ödemiştir. En çarpıcı olan 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerdir. Hem darbecilere itiraz etmiş, hem de darbecilerin hazırladığı 1982 anayasasına itiraz etmiştir. Bu tavrından dolayı en başta mütedeyyin camia tarafından “Din dersini mecburî hale getiren anayasaya karşı çıkmakla” itham edilmiş, ama Yeni Asya tavrını devam ettirmişti. Peki sonra ne oldu? Geçen zaman en iyi müfessir olarak hükmünü ortaya koydu ve Yeni Asya’yı kınayanlar kınadıklarıyla baş başa kaldı. Bugünkü idareciler yola çıkarken “kötü olan 1982 anayasasını değiştirmek istediklerini” söylemedi mi? İşte Yeni Asya bunu 2000’li yıllarda değil, 1980 darbesinden hemen sonra söyledi. Hataları erkenden söylemek, idarecileri ikaz etmek ne zamandan beri suç ve kabahat oldu?

Doksan dokuzuncu defa tekrar edelim: Yeni Asya gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmez. Bütün darbelere ve darbecilere itiraz etmiştir ve inşallah itiraz etmeye de devam edecektir. Yeni Asya haksızlığa, adaletsizliğe, keyfîliğe, dinin siyasete alet edilmesine, aynı şekilde dinsizliğe alet edilmesine karşıdır da karşıdır. 

Hak, hukuk ve adalet tesis edilsin taleplerinden darbecilik taraftarlığı anlayan varsa onlara diyecek sözümüz yok. İsimlerini anmaya ihtiyaç duymadığımız bütün müfterileri Allah’a havale ediyor ve inşallah okuyucularımızın ihlâslı duâlarıyla hak, hukuk ve adalet çağrılarımıza devam etmek istiyoruz. 

Evet, hepimiz oradayken Yeni Asya buradaydı.

Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.