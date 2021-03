“İnsan hakları”nı hatırlamak

20 yıldır Türkiye’yi idare edenler müjde olarak ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladılar.

Her müjde, her iyi haber insanları haklı olarak sevindirir. Ancak ‘insan hakları’nı daha iyi hale getirmek vaad olarak milletin önüne konulduğuna göre, şimdiye kadar bu hususta hata, kusur ve eksiklik olduğu akla gelir.

Peki, idarecilerimiz bu planı açıklamadan önce “İnsan hakları konusunda eksiklikler var, hatalar var, yanlışlıklar var” demiş miydi? Ya da bu hususlarda ihtiyaçlar olduğunu, Türkiye’nin daha iyi, daha âdil, daha adaletli öyle olması icap ettiğini dile getirenleri ‘dokuzuncu köy’e kovmaya çalışmadılar mı? Bir şey yeni vaad olarak ortaya konuluyorsa, o tarihe kadar bunların olmadığı akla gelir. Öyle ya, biri çıkıp da “İsteyen herkes sokakta gezebilecek, bu bizim vaadimizdir” diyebilir mi? Sokakta gezmenin yasak olduğu yerde ancak böyle bir vaat anlam kazanabilir. Aynen öyle de, bir anlamda “Bugünden itibaren adalet iyi işleyecek” deniliyorsa şimdiye kadar iyi işlemediği itiraf edilmiş olur.

Hak, hukuk ve adalet yolunun açılması elbette şarttır, iyidir, doğrudur. Fakat bu yol süslü sözlerle, kulağa hoş gelen vaadlerle açılmaz. Önemli olan iştir, icraattır, sözleri yerine getirmektir.

Yapılan açıklamaya göre planda “11 temel ilke” bulunuyormuş. Elbette bu temel ilkeler ehlince ve uzmanınca yorumlanıp değerlendirilecektir. İnternet ortamında yer alan süslü ‘info grafikler’e bakılırsa sayılan bu “11 temel ilke”nin çok çekingen, çok anlaşılmaz ve sadece kulağa hoş gelen sözlerden ibaret olduğu ifade edilebilir. Meselâ bir maddede denilmiş ki, “Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idarî faaliyetlerin temel özelliğidir.” Her ne kadar ‘uzman’ olmasak da bu maddede bir ‘tesbit’ yapıldığını ve fakat bir vaadde bulunulmadığını söylemek mümkün. “Kamu hizmetleri herkese eşit sunulacak, bunu temin edeceğiz” denilmiş olsa belki bir anlamı olurdu. Tabiî ki bunun için kararlılık ve inandırıcılık da ilk şarttır. Bir başka ‘ilke’ de şöyleymiş: “Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.” (haberturk.com, 2 Mart 2021) Yani, “Hak ve özgürlükleri her alanda tahkim edeceğiz” demek ve bunu yapmak çok mu zor? Böyle bir vaadde bulunulmadığına göre demek ki kolay değil.

Tekrarlamakta fayda var: Türkiye’nin daha âdil, daha hür, daha demokrat bir ülke olması milletin ve memleketin menfaatinedir. Bu hedefe de mutlaka ulaşmak durumundayız. Türkiye’yi idare edenler bunun için çalışmalı ve bunun için didinmeli. Daha önce de benzer vaadler yapılıp icraatlarla desteklenmediği için; açıklanan son ‘paket’ de ihtiyatla karşılanıyor.

Keşke güzel sözler lâfta kalmasa ve kararlı bir şekilde uygulansa. Şimdiye kadar verilen sözlerin unutulduğuna kamu oyu da şahit. Bu defa da unutulup unutulmadığı yakında anlaşılır.