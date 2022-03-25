"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Irkçılığa karşı panzehir

Faruk ÇAKIR
25 Mart 2022, Cuma
Dünya savaşlarının çıkış sebeplerine bakıldığında işin temelinde “Benim mensup olduğum millet en üsttün millettir” anlayışının yattığı görülmez mi? “Bir ben, bütün dünyaya bedelim” ya da benzeri ‘ırkçı’ anlayışlar, ‘başka’larına hayat hakkı tanır mı?

Irkçı anlayışı ve ondan beslenen düşünceler, ülkelerin iç huzuru için tehlikeli olduğu gibi, dünya barışı için de büyük tehlike arz etmektedir. Ne yazık ki bu düşünceler, ‘zehir bal’ hükmünde olduğu için ilk bakışta ‘faydalı’ da görülebilir. Güya birlik ve beraberliği temin için çıkılan bu yol, uzun dönemde hem milletleri hem de ülkeleri parçalayan bir vasıta olur. Dünyaya hükmeden ‘ifsat komiteleri’ de bu durumu bildiği için her ülkede ve her millette bu yanlış düşüncenin zemin bulmasına çalışırlar. Bugün Avrupa, Amerika ve nihayet bütün dünya ülkelerinde ‘başkasını yutmakla beslenen’ bu zehirli dil, zararlı düşünce ve parçalayıcı anlayış hükmetmiyor mu?

Nitekim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de ırkçılığın her toplumda kurumları, sosyal yapıları ve gündelik hayatı zehirlemeye devam ettiğini söyleyerek isabetli bir teşhiste bulunmuş. 

Guterres, “Uluslararası Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü” dolayısıyla BM Genel Kurulunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Irkçılık her toplumda kurumları, sosyal yapıları ve gündelik hayatı zehirlemeye devam ediyor. Irkçılık, kalıcı eşitsizliğin itici gücü olmayı sürdürüyor” ifadesini kullanmış. (AA, 18 Mart 2022)

Guterres, ayrıca hiçbir ülkenin hoşgörüsüzlükten ve nefretten muaf olmadığına dikkat çekerek, ırkçılığa karşı tüm devletlerin üstüne düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizmiş. 

Her ülkede ırkçı düşünceye sahip olanlar olduğu gibi, bu düşünceyle mücadele edenler de vardır. Dolayısı ile, toptancı bir anlayışla bir ülkeyi ‘ırkçı’ ilan edip, tamamını töhmet altında bırakmak isabetli olmaz. Bunun yerine, hür ülkedeki ‘irkçılık karşısında duran’larla el ele vermek ve bu ‘sari illet’e karşı beraber mücadele etmek icap eder. Mesela, Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçı anlayışa karşı, en evvel bu ülkedeki ‘insaf ehli insanlar’ın itiraz ettiklerini görmüyor muyuz?

Gözden kaçmaması gereken bir mesele de, ırkçı anlayışa en fazla itiraz etmesi gerekenlerin Müslümanlar olduğu gerçeğidir. “Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz” emri ve anlayışı da zaten bunu gerektirmez mi? Nasıl olur da, ‘fena bir adam’ sebebiyle mensup olduğu topluluk, millet ya da devlet ‘kötü’ ilan edilebilir?

Peki, İslam aleminin önde gelenleri bu hususta gerekli hassasiyet ve gayreti gösteriyor mu? BM Genel Sekreterinin yaptığı açıklamanın on katı tesirinde açıklamayı ve beyanlar duyuluyor mu?

Irkçılığın panzehiri İslamın ‘ter-ü taze esasları’ndadır. O halde bu esasları dünyaya ilan etmek gibi bir vazifemiz de var... 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz

    "Gıda sıkıntısı olacak"

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Gelen zarar giden zarar

    NATO'nun olağanüstü toplantısının ardından önemli açıklamalar

    Adil seçim için mücadele çağrısı

    Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

    Nereye gidiyoruz?

    Et krizi kapıda

    Kurtardığınız ekonomi bu mu?

    Kendi tuzaklarına düşecekler

    Enerji piyasası ve faturalara ilişkin yeni düzenlemede neler var?

    'Müttefiklerimizden de aynı dayanışmayı bekliyoruz'

    HDP'li Semra Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı

    Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi açıklandı

    Buram buram seçim hazırlığı

    Demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

    Güney Kore ile Kuzey Kore arasında füze gerginliği

    Zelenskiy İsveç parlamentosuna hitap etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yüzyılın iftirası AYM’den döndü
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaat algısını bozdular!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl bir dayanma gücü…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir Said yerine yüzler Said hakikati haykıracak
    Genel

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı yanlış kılan günahkâr olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Seçim sistemi” de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Faruk ÇAKIR

    Irkçılığa karşı panzehir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.