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15 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Dünya ile kavga eden ülke!

Faruk ÇAKIR
15 Mayıs 2024, Çarşamba
Yakın zaman önce Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunda yaşanan bir hadise hem tarihe kaydedildi hem de İsrail’in hak, hukuk ve adalet tanımayan bir ülke olduğunu bütün dünyaya ‘resme’ gösterdi.

Yeteri kadar gündemi meşgul etmeyen hadise şöyle haber olmuş: “Birleşmiş Milletler’deki tarihi Filistin oylaması İsrail’i rahatsız etti. İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, (BM’de) skandal bir eylemde bulundu. Örgütün kuruluş anlaşması metnini (konuşma yaptığı kürsüde) kâğıt öğütücü ile parçaladı. Olaya tepki gösteren Birleşmiş Milletler, Erdan’ın eyleminin “tiyatral” olduğu değerlendirmesinde bulundu. (İsrail’in BM Temsilcisi) Yanında getirdiği kâğıt öğütücü ile Birleşmiş Milletler Anlaşma metnini imha etti. Filistin’in Birleşmiş Milletler üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Tarihi oylamaya tahammül edemeyerek örgütün kuruluş anlaşması metninin bir kopyasını parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemine Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, olayın “tiyatral bir eylem” olduğunu belirtti, “Bu seviyeye inmeyeceğiz” dedi. Geçmişte de buna benzer eylemlerin yapıldığını hatırlatan Haq, “Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz” diye konuştu. Birleşmiş Milletler şartına tüm üye ülkelerin saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi.” (TRT Haber, 11 Mayıs 2024)

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, her ne kadar bu eylemi ‘tiyatral’ olarak isimlendirmiş olsa da esasında bu hadise İsrail’in dünya ülkeleri ile ‘kavga’ ettiğini ve kendi aleyhinde olan hiç bir ‘kararı’ tanımadığını ilan etmiş oldu. 

Tabii ki İsrail yıllardan beri bu anlayışla yoluna devam etmek istiyor. Şimdiye kadar aleyhinde olarak BM nezdinde alınan hangi kararı dikkate aldı ki? 

İsrail’in bu ‘kanun tanımaz tavrı’ daha önceleri bir ‘hikaye’ ile anlatılırdı. Buna göre İsrail’e komşu olan ülke askerleri sınırda birbiriyle karşılaştıklarında, komşu ülke askerleri İsrail askerlerine Birleşmiş Milletler’in kararlarını hatırlatırmış. İsrail askerleri de bu kararları dikkate almadıkları istihza ile ifade etmek için ellerini gözlerinin üstüne yerleştirir ve ufka bakara “Nerede BM, ben göremiyoruz!” dermiş. İşte son hadise, ‘hikaye’ gibi anlatılan meseleyi bir belge ve gerçek olarak bütün dünya ülkelerinin temsilcilerinin gözü önünde sergilemiş oldu. 

Şu an için kazançlı görünse bile uzun dönemde bu tavır, İsrail’in her sahada kaybetmesine sebep olur ve olacak inşallah.

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