Tasarruf paketi tutar mı?

Nihayet beklenen 'tasarruf paketi açıldı ve devlet israfa son verme karan aldığını ilan etti.

En başta böyle bir kararın alınmış olması elbette doğrudur, faydalıdır. Ancak bu kararların ne kadar etkili uygulanacağı daha da önemlidir.

Önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kararları özetle bir hatırlayalım: "Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını çok sıkı kurallara ve izne tabi tutacağız. Ayrıca, kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz."

"Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımını, yapımını ve kiralanmasını süresiz kaldırıyoruz. Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.

"3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdam edeceğiz. Destek personeli sayısını, zaman içinde belirli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu Ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor, burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, bunlar Yüce Meclis'imizin takdirinde olan hususlarda, biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz."

"Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız, (AA, 13 Mayıs 2024)

Bu kararlar açıklandığına göre sevinmek icap eder. Fakat şimdiye kadar yapılan uygulamaları görünce ihtiyatlı olmakta fayda var diyoruz. Çünkü bu kararları bugüne kadar uygulamayanlara bir ceza verilmedikten sonra samimi olduklarına nasıl inansın? Hem bazı kararlan uygulamak için kanun gerekiyormuş. Bu da işlerin uzayacağı ve belki de savsayacağını akla getiriyor

Hem, şimdi yapılmasına karar verilen işlerin yapılması için yıllardan beri idarecileri ikaz edenlere niçin kulak tıkandı? Bunca yıl yanlış yolda devam edenlere millet nasıl güvensin?

Mesela, kamu ihale reformu yapılacağı vaat ediliyor. Belki dokuz yüz defa mevcut ihale sisteminin yanlış olduğu söylendi ama dikkate alınmadı. "Şimdi mi aklınız başınıza geldi?" demek milletin hakkı değil mi?

