"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Kitap bağımlısı olsak...

Faruk ÇAKIR
04 Ekim 2022, Salı
Hepimizi etkileyen ‘zararlı alışkanlık’lardan biri de ‘ekran bağımlılığı’dır.

Televizyon ekranıyla başlayan bağımlılık ya da alışkanlık, artık hepimizin cebine girmiş durumda. Bu konuda yapılan araştırmalara göre büyük çoğunluk neredeyse günün yarısını ‘ekrana bağımlı olarak’ yaşıyor, yaşıyoruz.

Samsun’da düzenlenen “Karadeniz 7. Kitap Fuarı”nın açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk şöyle demiş: “Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 yıldır yapılamayan (kitap) fuarımızı bu yıl yeniden açtık. O dönemde 200 bin civarında ziyaretçi kitap fuarına gelmişti. İnşallah bu rakamı geçeriz diye düşünüyorum. İnsanlara kitap alışkanlığı değil, kitap okuma sevgisi ve zevki kazandırmak zorundayız. Bu zaten zaman içinde kitap alışkanlığına dönüşüyor.” 

Salgın döneminde evlerden çıkılmadığı için kitap okumanın nispeten arttığını hatırlatan Kocatürk, şu tespiti de yapmış: “Bu sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada aynı şekilde oldu. Ülkemizin ilerideki en önemli meselelerinden, çocuklarımızla ilgili temel meselelerimizden biri, ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımız var. Aileler yemek yerken çocuklarının eline telefon verip video izlettiği dönemleri yaşıyoruz. Ekran bağımlılığına karşı dünya büyük bir mücadele veriyor. OECD ülkeleri arasında 15 yaşındaki çocuklar arasında yapılan PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında ülkemizin çocukları okuduğunu anlamada 40’ncı sırada yer alıyor. Bu sınavda geride kalan diğer ülkeler seferberlik ilan ediyor. (...) Okuma kültüründen gelen çocukların ortalama bir cümleyi, paragrafı 12 saniyede yorumladıkları söyleniyor. Bu ölçülen bir değer. Okuma kültüründen gelmemiş en zeki çocuğun ise 45 saniyede aynı paragrafı anladığı tespit ediliyor. Dolayısıyla ülkemiz büyük bir ülke olduğu için rekabetçi nesiller yetiştirilmesi ya da ekran bağımlılığından kurtulmanın yegane yolu da okuma kültüründen geçiyor.”  (AA, 1 Ekim 2022)

Kitap fuarlarının açılması, ‘kitap dostları’nın çoğalmasına bir vesile. Fakat, bu fuarların gerektiği şekilde desteklendiğini söyleyebilir miyiz? Çoğu yayınevi, fuar masrafını karşılayıp karşılamama endişesiyle fuarlara katılmaktan vazgeçiyor. Mesela, haklı olarak ‘tarım’ı destekleyen siyasi iradenin; budan çok daha fazla yayınevlerini ve yazarları desteklemesi icap etmez mi? Kitap dostu ve kitap ‘bağımlısı’ öğrenci ve gençlerin sayısının çoğalması; başka zararlı alışkanlıklara kapılanların sayısının azalmasına sebep olmaz mı?

Kitap dostluğu ve okuma alışkanlığı elbette tek başına ‘para’ meselesi değildir. Fakat, yayınevleri, yazarlar ve bu hususta çalışma yapan herkes maddi olarak de desteklenmeli ki; her yerde ‘kitap dostları’nın sayısı artsın. Aileler bir kitap satın almak istediklerinde, “Bu kalsın, yerine iki kilo patates alayım” demek mecburiyetinde bırakılmamalı.

Bütün Türkiye’nin kitap dostu olmasını temin etmek için birlikte çalışmalıyız, vesselam.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 yılda yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen Akdeniz'de öldü

    Guterres: İklim kaosu dörtnala ilerliyor

    İspanya - Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

    Ukrayna: Rusya hastaneyi vurdu

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınıyoruz

    Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretleri iptal edildi

    Yaşlı ülke olduk

    Çakırözer: Sansür yasasına izin vermeyeceğiz

    Sebze ve meyve fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı

    TÜİK: 83.45; ENAG: 186,27

    Yumurtaya yeni zam

    Fakirden alıp zengine veriyor, fakir alkışlıyor

    Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

    Eğitim de zengin işi oldu

    Bu kadar değişiklik neden yapıldı?

    İzmir'de şaşırtan görüntüler

    Küba'daki elektrik kesintisi protestoları 4. gününde

    Kazaya müdahale eden jandarmaya otomobil çarptı: 1 uzman çavuş şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporundan bazı sorular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Sakal üzerine
    Ahmet BATTAL

    Yol denetimleri
    Muzaffer KARAHİSAR

    Efendimiz (asm)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı istenilmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçime nasıl hazırlanmalı, kamuoyunu nasıl hazırlamalıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Kitap bağımlısı olsak...
    Cevher İLHAN

    Demokratik irâdenin ortaklaştırılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.