"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Akıl için yol: Reformları unutma!

Faruk ÇAKIR
21 Ekim 2025, Salı
Sadece iş dünyası değil, Türkiye’de yaşayan herkes ‘hal ve gidiş’le ilgili olarak görüşlerini, düşüncelerini ve kanaatleri beyan ve ilân etmek durumundadır, belki de mecburiyetindedir. Bu yapıl(a)madığı için krizleri aşıp ‘düzlüğe’ çıkma imkânı bulunamadı.

Hal ve gidişle ilgili görüş ve düşünceler ilan edilemiyor, çünkü ‘korku’ dağa ve hatta taşa sinmiş durumda. ‘Doğru söyleyenin on birinci köye’ gönderilen bir yerde düşünceler ifade edilebilir mi? Edilemediği için yanlışlarda ısrar sürüyor ve millet olarak çok ağır bedeller ödüyoruz. Çoktan Avrupa Birliği üyelerinin seviyesine çıkmak mümkün olduğu halde, iyice geri kalmış durumdayız. Sadece bir haber bile bunu görmek için yeter: “Türkiye, 36 Avrupa ülkesi arasında otomobil ve diğer kişisel araçlar için açık ara en pahalı ülke. Fiyatlar AB ortalamasından yüzde 36,4 daha yüksek, yani AB’de 100 euroya mal olan bir araç Türkiye’de 136,40 euroya mal oluyor.” (tr.euronews.com, 19 Ekim 2025)

Şimdi önümüzde bu rakamla varken ‘çağ atladığımız’ ya da ‘Avrupa’nın bizi kıskandığı’ gibi beyanlara nasıl müsaade edilir ya da inanılır? Böyle yapanlar milleti çok çok büyük şekilde yanıltmış olmuyor mu?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) için iktisatçı Prof. Nurullah Gül tarafından kaleme alınan “Orta Gelir Tuzağından Çıkış, Etkin Kapasite Kullanımı, Verimlilik Artışı ve Yeni Rekabet Alanları” başlıklı raporda da önemli tespitler dile getirilmiş. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, raporun açıklandığı toplantıda şöyle demiş: “Küresel düzen yeniden şekilleniyor, ticarî ittifaklar dönüşüyor, güç merkezleri değişiyor. (...) Ekonominin içinde ahlâkî sınava yönelik sinyalleri görüyoruz. Bu eşiği aşmak, sadece makroekonomik göstergelere bakmakla değil, zihniyet iklimimizi değiştirmekle mümkündür. (...) Ekonomik yükselişimizi kalıcı hale getirmek için yalnızca göstergeleri değil, zihniyeti dönüştürmeliyiz. Orta gelir tuzağından çıkış, ancak insan odaklı bir kalkınma anlayışıyla mümkün olacaktır. (...) Bugün geciken reformların maliyetlerini çok daha net görüyoruz.” (musiad.org.tr, 15 Ekim 2025)

Bir konuşmada “şunlar yapılmalı” deniliyorsa, sıralanan maddelerin yapılmadığı anlamına gelir. Bu açıklamalar Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere pek çok sahada yapmayı vaad ettiği ‘reformlar’ı vaktinde ve zamanında yapmadığını gösterir. Bu gecikmenin maddî faturasının yanında para ile hesaplanamayacak sosyal ve siyasî faturası da olmuştur. 

O halde Türkiye’yi idare edenlerin yapması gereken iş bellidir: Sözle değil, fiillerle, uygulamalarla reformları hemen hayata geçirmek. Peki bu mümkün mü? Kanaatimizce değil. Çünkü yapılacak gerçek reformların idarecilerin işine gelmez ve gelmiyor. Zaten işlerine gelecek olsaydı şimdiye kadar yapmış olmazlar mıydı? Reformum ilk adımı belki de milleti yanıltma alışkanlığından vazgeçmek olmalı. Yanıltma ile iş görmeyi meslek haline getirenlerin bunu yapması mümkün değil ki...

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsan fıtratı

    Uluslararası hukuk: Gazze'deki yıkımın maliyetini İsrail ve destekçileri karşılamak zorunda

    AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2028'de sonlandıracak

    6,5 milyon kesinti raporlandı - AWS: Birçok uygulamaya erişimi engelleyen teknik sorun giderildi

    Hong Kong'da kargo uçağı inişte denize sürüklendi

    Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek

    Meteoroloji Kıyı Ege ile yurdun doğu kesimlerini uyardı

    Fransa tarihi eser hırsızlarını arıyor

    "Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"

    Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

    Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

    Hatay'da sağanak: Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış

    ''Ben hiç de kral değilim"

    Meksika'daki sel afetinde sayısı 76 kişi öldü

    Gazze için barış gücü çağrısı

    Kamuda tasarruf yine hayal

    Elektrikte “gizli zam” tartışması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Akademik kurul toplandı - 19. Risale-i Nur Kongresi hazırlıkları başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.