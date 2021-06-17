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17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Pişman olmamak için

Faruk ÇAKIR
17 Haziran 2021, Perşembe
Nasıl ki keskin sirke önce küpüne zarar verir, aynı şekilde ‘inatla’ yapılan işlerden de hayırlı neticelerin çıkması mümkün değil. Çünkü inat, yapılacak işin iyi veya kötü yönlerini dikkate almadan adım atmayı netice verir.

Kimya mühendisi ve Denizcilik eski Müsteşarı Mustafa Korçak, ‘inatla yapılması’ planlanan “Kanal İstanbul” konusunda dikkat çekici tesbitlerde bulunmuş. Gazeteci Taha Akyol’un sorularını cevaplandıran Korçak, kanalın kârlı bir iş olmadığını ifade ediyor.

Korçak, “(Bu proje) İktisaden yararlı, gelir getirici bir proje mi?” sorusuna şöyle cevap vermiş: “Kanaldan sadece petrol, petrol ürünleri ve kimyasal tankerler ile diğer dünyaca tehlikeli yük kabul edilen gemiler can ve mal emniyeti gerekçe gösterilerek geçmeye zorlanabilir. Bunun sayısı yıllık 9.000 civarındadır. Montrö gereği bunlardan alınacak ücretler ile kanal işletmesinin kârlı olması mümkün değildir. Bu geçiş ücretlerini, kanalı yapan firma tahsil edeceği için İstanbul Boğazı geçiş ücretleri azalacağından devletin bu işten zararı olacaktır.” (Karar g., 14 Haziran 2021) 

“ÇED Raporu ana raporla birlikte 30’a yakın kitapçıktan oluşan 14.000 sayfalık bir dokümandır. İncelendiğinde; talimatla ısmarlama yapıldığı anlaşılmaktadır” diyen Denizcilik eski Müsteşarı Korçak, raporta tesbit ettiği ‘önemli yanlışları’n bir kısmını şöyle sıralamış:

* “İstanbul Boğazı’ndan 2070’de 86.000 gemi geçeceği öngörülmüştür. Bu tahminin nasıl yapıldığı belli değildir. Çok afakî değerdir. 2017 değerinin 44.000 olduğu ve son 5 yılda gemi geçiş sayılarında ciddî azalmalar olduğu dikkate alındığında bu projeksiyonun doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

* “Karadeniz ve Marmara Konteyner Limanları öngörülmüştür. Bu öngörüyü destekleyecek hiçbir veri ortada yoktur. Karadeniz’de çok büyük bir dolgu alanı olacağı belirtilmiş bunların çevreye olan olumsuz etkilerinden hiç bahsedilmemiştir. Kanalın yapılması ile Sazlıdere Barajı iptal edilecektir. Sazlıdere Barajı İstanbul’un 30 günlük su ihtiyacını karşılamaktadır. Bunun boşluğunun nasıl doldurulacağı belirtilmemiştir.

* “Terkos Gölü’nün havzasının kenarından geçecek olan kanalın Terkos Gölü’ne olacak olumsuz etkileri gereğince dikkate alınmamıştır. Kanal genişliği, eğimi ve derinliğinin manevra simülasyonu ile tesbit edilmesi gerekir ki bundan hiçbir şekilde bahsedilmemektedir.

* “Böyle bir kanalda yılda 16.000-18.000 civarında geçiş olabileceği tahmin edilmektedir. En fazla 20.000 gemi/yıl olabilir. Aksi takdirde risk artar. 7 yıllık inşaat süresince oluşacak tozumaya karşı hiçbir önlem ortaya konmamıştır. Montrö Anlaşması yeterince incelenmiş, ancak kanaldan geçecek gemilerin uğraksız gemi sayılamayacağı konusundaki yorum hatalıdır. ÇED raporundaki çok can alıcı noktalar bazı yerlerde bir cümle ile sıkıştırılarak geçiştirilmiştir.

* “Yapılan simülasyonlarda büyük hatalar bulunmaktadır. Eğer kanaldan yılda 84.000 gemi geçer derseniz Boğazda hiçbir sınırlama yapamazsınız. Kanalın üzerine yapılacak 6 adet köprünün ayakları alüvyon tabakası üzerine denk gelmektedir. Bu konuda tedbir alınmamıştır.

* “Kanalda sızdırmazlık için 2 milyon metrekare kaplama yapılacak denmiş halbuki kanalın tabanı ve yan duvarları yaklaşık 15 milyon metrekare. Projede 20 yılda 126.4 Milyar dolar ekonomik katkı sağlayacağı belirtilmiş, bu konuda hiçbir bilgi verilmemiştir.”

Sıralanan bu kadar belirsizliğe rağmen ‘inatla’ adım atmaya çalışmak akıl işi değil. İnşallah aklın yolu tercih edilir. Bunun için duâ edelim.

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