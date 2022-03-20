"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Riskler nasıl azaltılabilir?

Faruk ÇAKIR
20 Mart 2022, Pazar
Dünyanın her hangi bir köşesinde meydana gelen olumsuz bir hadise, sadece meydana geldiği ‘köşe’ ile sınırlı kalmayın bütün dünyayı etkiliyor. “Büyük bir köy” haline gelen dünyanın bundan sonra ‘eski hal’e dönmesi mümkün değil. Dolayısı ile her zaman muhtemel riskleri hesaplayıp ona göre politikalar geliştirmek aklın gereği.

Virüs salgınının sebep olduğu ekonomik krizin etkilemediği ülke kalmadı. Ancak uzun süreli plan yayan ve yarını düşünen ülkeler krizi daha hafif atlatırken, ‘gününü gün eden’ ülkeler daha ağır fatura ödemiş oluyor. Salgın bitiyor diye beklerken, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla kriz yeniden alevlendi. 

Gerek virüs salgınının sebep olduğu ekonomik kriz ve gerekse savaşın tetiklediği gelişmelerden olumsuz manada en çok etkilenen devletlerden biri de ülkemiz oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly son gelişmeleri yorumlarken, Türkiye’nin önündeki risklerin artığını söylemiş. 

Rusya ve Türkiye’nin de bulunduğu bölgeden sorumlu olan Roger Kelly, ABD Merkez Bankası Fed’in açıkladığı faiz artırımının Türkiye üzerindeki etkileri konusunda şöyle demiş: “Artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Türkiye’de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı devam edecek. Azalan turizm gelirleri döviz rezervlerini güçlendirmeyi ve cari dengeyi zorlaştıracak. Bütün bunlar TL üzerinde baskı oluşturacak. Türkiye’nin mevcut politika duruşunu sürdürüp sürdüremeyeceği TL’nin istikrarına bağlı.” (www.dunya.com, 18 Mart 2022)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası uzmanı Roger Kelly Ukrayna’daki savaşın Türkiye’ye etkileri konusunda da şu değerlendirmeyi yapmış: “Türkiye emtia ithalatçısı bir ülke ve ekonomisi savaş başlamadan önce de kırılgan bir durumdaydı. Başarısı henüz kanıtlanmamış, alışılmışın dışındaki politika yaklaşımı yeni açıklanmıştı. Liradaki oynaklığın geçiş etkisiyle enflasyon %50’yi aşmış, döviz rezervleri önemli miktarda azalmıştı. Savaş emtia fiyatlarında ciddi bir artışa neden olurken, TL’deki zayıflık Türkiye için durumu daha da kötüleştirdi. Bu enflasyonun daha da artmasına ve bu yıl ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenmesine neden olacak. Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacak potansiyel bir etki de turizmden gelebilir.”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası uzmanı Kelly’nin yorumlarını isabetli bulmayan olabilir. Ancak bütün bu gelişmelerin Türkiye’yi zora sokacağı her halde inkâr edilemez. Peki, bu riskleri Türkiye nasıl azaltabilir? Esas konuşulması ve tartışılması gereken konu bu değil mi?

Türkiye’yi idare edenler belki beğenmeyebilir, ama riskleri azaltmanın ve krizleri aşmasın yolu; ülkemizin ‘hak, hukuk ve adalet yolu’na yönlendirmekten geçer. Bu yapılabildiği ölçüde ülkemiz hem krizleri hem de riskleri en aza indirebilir ve “Büyük Türkiye” olabilir...

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...

    Avrupa’nın mülteci ayrımı

    "İktidar seçim yolsuzluğu derdinde"

    Hani devletin kasasından 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Beşiktaş, üst üste 3. kez puan kaybı yaşadı

    Kanada - Mississauga'da sabah namazı kılanlara çirkin saldırı girişimi

    Son 24 saatte 17328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi vefat etti

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kazayla ilgili son durum?

    "Irkçılık toplumları zehirliyor"

    Yazarlarımız okuyucuları ile buluştu

    "Putin, Zelensky ile bire bir görüşmeye hazır değil"

    BM: Ukrayna'da en az 847 sivil öldü

    Kamunun borç yükü üç kat arttı

    Dualar 10 yaşındaki Mahra Melin için

    Beşşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

    Afganistan'da havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk öldü

    İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

    Kievliler metro istasyonlarına sığınıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Genel

    Durum gerçekten berbat - Esnaf, emekli, vatandaş, herkes dertli...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Niyetleri çok iyi, daha çok demokrasi…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler ve dijital yayıncılık
    Hasan ŞEN

    Çanakkale Geçilmez
    Misbah ERATİLLA

    Tahiri Mutlu’nun taziyesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyasetin genleri değişiyor
    Naci TEPİR

    Zorlu bir devlet adamı: ‘Fatin Rüştü Zorlu’
    Mehmet KARA

    “Kolaysa gelin siz ekin!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.