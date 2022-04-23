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23 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sağlık sektöründeki sıkıntı

Faruk ÇAKIR
23 Nisan 2022, Cumartesi
Türkiye’nin içine düştüğü olumsuz ekonomik tablonun yanında, sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılar da çare bulması gereken meseleler olarak karşımızda duruyor. Ekonomide yaşanan kriz dolaylı olarak sağlık sektörünü de etkilemiş durumda.

Türkiye şartlarında maddi anlamda en rahat bilinenler, sağlık sektöründe çalışanlardı. Bilhassa doktorların maddi sıkıntı çektiği pek gündeme gelmezdi. Son zamanlarda ise hekimler, başka sıkıntıların yanında maddi sıkıntı çektiklerini de ilan etmeye başladılar. Nitekim sanal medya da paylaşılan bazı bilgilere göre ‘yoksulluk sınırında’ maaş alan hekimlerin olduğu anlaşılıyor. Hatta, geçenlerde Türkiye’yi idare edenlerin açıkladığı ‘doktor maaşları’ 10 ile 25 bin lira arasında değişiyordu. Bu durum uzun dönem için Türkiye bakımında sevinilecek bir tablo değil. Eskiye nispetle hekimlerin daha fazla ‘iş bırakma’ protestosu yaptıkları da görülüyor.

Bunun yanında, her geçen gün hastanelerden randevu almanın biraz daha zorlaştığını herkes görüyor. Muayene için istenen günde randevu alınamayınca bu defa ‘acil servis’lere aşırı bir talep oluyor ve ‘acil servis’ler ‘acil’ olmaktan çıkıyor. Bu hususta hekimlerin sosyal medyada paylaştıkları mesajları dikkate alıp incelemek, çözüm için bir yol olabilir.

Bu sıkıntılar gündeme getirildiğinde idarecilerin söyledikleri tek bir şey var: “Eskiden daha kötüydü. Millet geceden sıraya giriyordu. İlaç kuyruklarında hastalananlar vardı. Hastalar rehin kalıyordu.”

Elbette ‘eski’den de sıkıntılar vardı, fakat bugünkü sıkıntılara çare bulmak yerine ‘eski’nin yanlışlarını hatırlatmanın bir faydası var mı? Onlar yanlıştı, düzemeliydi ve düzeldi. Sonra yeniden işler bozuldu. O halde yapılması gereken bellidir: Sıkıntıları tespit ve gecikmekten çare.

‘Özel’ hastanelerde çalışan hekimlere muayene olmak ise epeydir ‘lüks’ olmuş durumda. Bir hekimin sosyal medyada paylaştığı ‘bilgi’ her halde böyle yorumlanabilir. Mesaj şöyle: 

“İki ay önce ciddi nefes darlığı şikâyetleri başlayan hastaya sordum: Niye iki ay önce gelmediniz? Cevap çok üzücüydü: Size muayene olmak için iki ay boyunca para biriktirdik. Halbuki biz problemli hastalara 15 sene önce Üniversite Hastanesinde hiç ücret almadan bakıyorduk. Part time çalışma varken devletten ayda 1000 TL kadar maaş alıyor, saat 14 den sonra da özel çalışma şansımız olabiliyordu. Güya halk lehine bir karar alınıp bütün tanınmış öğretim üyeleri özel sektörün kucağına atıldı. Konularında sivrilmiş öğretim üyeleri sadece problemli hastaların sorunlarını çözme, ameliyatlarını yapma konusunda değil, asistanların ve öğrencilerin eğitimi yönünden de son derece önemli katkılar sağlıyordu. Son yıllarda birçok alanda tahribat yaşadığımız gibi maalesef tıp fakültelerinin hastalara vermiş olduğu sağlık hizmeti, tıp eğitimi, yetenekli uzmanların yetiştirilmesi konusunda da çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Neyse daha fazla karamsarlık yapmayıp halay çekmeye devam edelim.” (@BulentTutluoglu, 15 Nisan 2022)

İdareciler bu dertlere çare bulmalı vesselam.

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