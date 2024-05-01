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1 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Orası İskoçya

Faruk ÇAKIR
01 Mayıs 2024, Çarşamba
Ülkemizdeki ‘koltuk sevgisi’ni gördükten sonra ‘yabancı’ ülkelerdeki ‘istifa’lar biraz daha fazla anlam kazanıyor.

Yakın zaman önce Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya’nın Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa ettiğini (29 Nisan 2024) duyurmuş. 

Hamza Yusuf’in bir başka özelliği de İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı olmasıydı. Derslerle dolu olan bu haberi şöylece (özetle) hatırlatmakta fayda var: “Yusuf, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta başbakanlık resmi konutu Bute House’da düzenlediği basın toplantısında, başbakanlık görevini ve parti liderliğini bırakacağını duyurdu. Partisi SNP ile koalisyon ortağı İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta bitirdiklerini hatırlatan Yusuf, iptalin, Yeşiller Partisinde sebep olduğu üzüntü ve hayal kırıklığını tahmin edemediğini söyledi. Yusuf, sadece iktidarı elinde tutmak için ilkelerinden vazgeçmeyeceğini belirterek, bir anlaşma yaparak güven oylamasını kazanmasının mümkün olduğunu, ancak hafta sonu pozisyonu üzerine düşündükten sonra devam etmemeyi tercih ettiğini bildirdi. “Siyasi uçurumun ötesindeki ilişkiyi onarmanın ancak başka birinin görevde olmasıyla mümkün olabileceği sonucuna vardım” diyen Yusuf, halefi seçilene kadar görevini sürdüreceğini kaydetti. Birleşik Krallık’ta İngiltere Başbakanının Hindu, Londra Belediye Başkanının Müslüman, Galler Bölgesel Başbakanının ise Afrika kökenli olduğunu anımsatan Yusuf, ülkede çok kültürlülüğün başarısız olduğunu söyleyenlerin tezinin bu durum ile çürüdüğüne dikkati çekti.

“Parlamento üyesi olarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydeden Yusuf, “Dünyanın gözü önünde en korkunç insani felaketi yaşayan ve yaşamaya devam eden Gazze gibi ülke içinde ve dışında sesini her zaman duyuramayanların sesi olmaya devam edeceğim.” dedi. Partisinin çalışmalarına da destek vermeyi sürdüreceğini anlatan Yusuf, özellikle İskoçya’nın bağımsızlığının önemine işaret etti. Hamza Yusuf’un istifa kararı, partisi SNP ile İskoçya Yeşiller Partisinin, aralarındaki güç paylaşımı anlaşmasını geçen hafta perşembe günü bitirdikleri açıklamasının ardından geldi. SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon’ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023’te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart’ta resmen görevine başlamış ve “İskoçya’nın ilk Müslüman başbakanı” olmuştu. Babası Pakistan kökenli olan ve 1960’larda İskoçya’ya göç eden Hamza Yusuf’un annesi ise Kenya’da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.” (TRT Haber, 29 Nisan 2024)

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf’un istifa gerekçesi Türkiye şartlarına bakıldığında çok ‘anlamsız’ görülüyor. Yusuf’un istifa sebebi şuymuş: “SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı.”

Değil böyle bir sebeple, çok ciddi ‘kavga’lar yaşansa bile ülkemizde ‘koltuğu bırakan’ bir siyasetçiye rastlamak kolay olmuyor. 

İskoçya Başbakanının şu tespitleri de esasında yüreklere su serpen cinsten: “Yusuf, sadece iktidarı elinde tutmak için ilkelerinden vazgeçmeyeceğini belirterek...”, “Gazze gibi ülke içinde ve dışında sesini her zaman duyuramayanların sesi olmaya devam edeceğim.”

Çok rahat bir şekilde ‘koltuğu terk edebilen böyle idareciler bizde de olsun” demek ve istemek hakkımız değil mi?

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