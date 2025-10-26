"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Takke düştü kel göründü...

Faruk RİFAİOĞLU
26 Ekim 2025, Pazar
Sen de sıkıldın farkındayım…

Şu satırları yazan yazarın benzer şeyleri tekrar edip durmasından.

Belki de haklısındır… Bir şey diyemem… Sen, okursun, madem, hakkındır istemek. 

Müşteri her zaman haklıdır derler (!) 

Ama ne yapsın yazar… Yazarın da senden ve hayattan pek farkı yok. O da senin gibi bir kısır döngünün içindedir belki. Akıl dediğin şeye her gün farklı düşünceler hücum etmiyor ki...

Küçük bir tas bendeki. Belki yazar da sıkılmıştır, tıpkı senin gibi…

Tekrar eden günden… Tekrar eden geceden, aylardan, mevsimlerden… 

Asla sıkılmadım ve dahası yılmadım…

Sen de sıkılma sakın ve unutma ki… Fiillerin tekrarı bir yapı oluşturur. 

21. yüzyıldaydık değil mi…

Yaşanan hayra ve şerre şahit olabildiğimiz yüzyıl…

 İslâm düşmanlarının el ele kol kola verdiği üzerimize akın akın geldikleri yüzyıl.

 Yok mu bir çare? Yapılamaz mı bir şeyler?..

Yapılacaklar var da sanki biz tembelleştik. Ne gelirse mideye hemen yerleştirdik.

0 850… mi yine? Ha evet, ezberledik.

Önümüze getirilen küflenmiş bilgileri, yemeyelim isterseniz. Müslümanlar, ayrılıkları, gayrılıkları unutsak mı ne dersiniz?..

Mazinin hüzünleri kimi mutlu eder, düşmanlarımızdan başka… El ele, omuz omuza verilemez mi? Birlik olunamaz mı artık. 

Halbuki şeytanları aranıza almayın demişti, Peygamberimiz (asm)… İnternet için filtre yok mu bir filtre.

Çarşı-pazar karışık… Bazı şeyler oluyor hem korkunç, hem bulaşık…

 İlgililerimiz nerede… Çetelerin çaresi… hakkaniyet- adalet ve dahası eğitim…

Geç kalmayalım artık. Çok acil ve yoğun bakım…

Ümit nerede ya da özlem…

Güzel haberlerim var evet. Neler mi izledim?

Çok sevdiğim genç bir hocamın gönderdiği yaz Kur’ân kurslarını öğrenmeyle beraber, şenliğe, şölene çeviren videolarını izledim… 

Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Malatya’da… Deprem bölgesinde yükselen yapıları ve geleceğe umutla bakan gözleri izledim…

Vatanı için, canını, malını feda etmeye hazır olanları izledim…

Eğitim hakkında çoğumuzun ilerisinde fikirler üreten gençlerimizi izledim…

Takkesi düşünce kelleri görünenleri… Maskeleri düşünce gerçek yüzleri görünenleri izledim.

 Ve daha çoook güzel şeyler izledim… Onları da sonra anlatırım…

