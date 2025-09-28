"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Biriktikçe yok olsaydı sorunlar

Faruk RİFAİOĞLU
28 Eylül 2025, Pazar
Meseleleri konuşarak, anlaşarak belirli bir minvalde halletmeye, neticelendirmeye çalışmak güzel olsa da yaşanılan ortamda, karşınızdakilerin sizin gibi düşünmüyor olması maalesef her zaman başlı başına bir problem olarak durur.

Başlangıçta iyi niyetle, samimî duygularla ve safî bir kalple başlanılan problem çözme süreci üçüncü şahısların yersiz müdahaleleriyle yara alır. 

Sıkıntıları teşkil eden sürecin tek taraflı olarak ele alınmasıyla ya da tarafların kendi arzuları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmasıyla çoğu kez tamamlanamadan çözüme ulaşılamadan biter ve azalacağı yerde çoğalıverir.

Sıkıntıların asıl müsebbipleri sizi akılla da, yürekle de, düşünerek de anlamaya çalışmaz. Anlamak için tüm yolları bilerek kapatmıştır. Kendisi gibi düşünen ve bu düşünceden nemalananları etrafına toplar çevresini muhkem bir hâle getirmeye çalışarak pozisyonunu da sağlamlaştırır.

Bir süre sonra siz problemin temeline dair düşünceler geliştirip meselenin özünü anlamaya çalıştığınızda problemin çözülmesinin onun kaybı anlamına geldiğini ve bu yüzden çözüme yaklaşmadığını da fark edersiniz. İşte o an sıkıntı yokmuş gibi davranışının sebebini geç olsa da anlarsınız. 

Küçük ölçekte taraflardan biri bilinçli veya bilinçsiz (ki genellikle bilinçli bir şekildedir) gözde, gönülde, anlamada, ruhta, hissetmede tüm benliğiyle incelik sahibi olmaya çalışırken bir kısım zevat bunların çoğundan mahrummuşçasına hareket ederler. 

Böylelerinin beyni dar kalıplı, aklı sınırlı, zihni gerginlik ve huzursuzluğa neden olan tek yönlü düşünceler içerir. Eğer hâlâ içinde bir vicdan kırıntısı da kalmışsa o kırıntının zihninde, düşüncelerinde oluşturduğu elemi azaltmak için düşünmekten de uzaklaşır.

Anlamsız davranışlarda da bulunur. Anlamsızlık ve tek gözlü hain bakış meseleyi çözeceği yerde düğümler.

Bu sebeple Kur'ân'da "İnkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; çünkü onlar düşünmezler... Onlar, sağır, dilsiz, kördürler ve (artık) geriye dönemezler." (Bakara: 171) diye yankılanırken ayetin devamında hakkı inkâr edenlere seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzetilir.

Toplumun hadiseleri insaflı ve ön yargısız bir şekilde değerlendirebilecek ve insanlara yol göstermede, problemleri çözmede, "hakkı hak, batılı da batıl bilen ve dahası hakkı söylemekten ve savunmaktan çekinmeyen" âkil insanlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

Genel anlamda âkil insanlar denince özellikle toplumumuzda maalesef yaşı büyük insanlar anlaşılmaktadır ki bu yargı içerisinde çok ciddi problemler barındırmaktadır.

Bazen 30'lu yaşlardaki olgun ve akıllı bir kimse, ömrünü boş, anlamsız bir şekilde geçirmiş olup 60'lı yaşlara ulaşmış akabinde ne dünyasına ne de ahiretine bir fayda sağlamamış birinden çok daha faydalı, öngörülü, tecrübeli ve yol gösterici olabilmektedir.

Galiba sorunlar devam ettikçe ve görmezden gelme yolu tercih edildikçe, sıkıntılar buhar, yaşanılan mekân ve zaman düdüklü tencere oluyor.

Ve buhar birikirse, düdüğü çalıştırmak gerekir ki basınç boşalsın. Yoksa Allah korusun, biriken basınç tencereyi patlatır. Birkaç temenniyle toparlayalım isterseniz…

 Meselâ Gazze de sıkıntılar, açlık, hüzün, gözyaşı bir an önce bitse…

Meselâ Müslümanların acziyeti yok olsa… Meselâ dünya güçlülerin değil de haklıların dünyası olsa…

Netice? Görmezden gelsek de dertler biriktikçe yok olmuyor.

Okunma Sayısı: 1024
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    Fransa, kemer sıkma politikalarına karşı ayakta

    Tekirdağ-Kapaklı'daki atık toplama merkezindeki yangın kontrol altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-2: Müsbet Hareketle ikinci Asr-ı Saadet'e ulaşacağız
    Genel

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu
    Genel

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında
    Genel

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü
    Genel

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi
    Genel

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.