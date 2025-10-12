"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Gaz bitti-fitille idare ediyoruz

Faruk RİFAİOĞLU
12 Ekim 2025, Pazar
Sevdiğim ve saygı duyduğum, Yaşar Ağabeyimle sohbet ederken konu dönüp dolaşıp çocukların ve devamında gençlerin eğitimine geldi.

Yaratılmışların en mükemmeli olarak, var edilmiş insanın, âdeta insanlık sıfatını kendinde bulma aczî içinde yuvarlandığını ve maalesef bulamadığını, çeşitli sınıflamalarla gençlerin kendilerini alfabedeki son harfle, son dönemin son temsilcisi olarak tanımladığını (Z kuşağı) ve yine neden ailelerin ve gençlerin kendine basit ve sıradan dünya hayatını tercih ettiklerini, Yaratanı razı edecek bir hayatı tercih etmek yerine sırf dünya için yaratılmış gibi, yalnızca ‘’dünyaya ve nimetlerine hücum eden’’ yaşam tarzını benimsemelerini anlamlandırmakta zorluk çektiğini söyledi.

Söylediklerini tam ve doğru olarak anlayabilmek için biraz daha açmasını rica ettim.

Ailelerin, çocukları sınıflandırmaya, sözde mütedeyyin ailelerin de (istisnalar hariç) bu duruma bilerek ve isteyerek dahil olduğunu, ‘’maalesef çocukları harman döğenindeki atlar misali robot haline getirdiklerinden (Yaşar Ağabey’in üslubuyla naklettim) ve gençleri, doktorluk, savcılık, mimarlık, mühendislik gibi saygın mesleklerin birine ulaştırmak adına, imanî ve insanî değerlerle donatmadan toplum içerisine gönderme acizliğine düştüklerini’’ ifade etti.

‘’Suda boğulmuş cansıza ne can kurtaran ne oksijen fayda verir. İşte maalesef aileler iman oksijeninden mahrum yavrularıyla övünüp dururken, gerçekte çocuklarından daha da suçlu olan anne ve babaların mahşerde, o büyük hesap gününde, sonu ebedî Cennet yahut ebedî cehennem olan o büyük mahkeme-i kübrayı unutmamaları gerektiğini belirtirken Rabbim sen akıbetimizi hayreyle’’ diye ekledi.

Yaşar Ağabeyim söylediklerinde hepimizin ortak düşünüşü saklı. 

Çok önemli olan bir hususa dikkatlerimizi yönlendirirken konuyu bu şekilde dile getirmesinde ifadelerin sıcak bir üslup ama güncel bir can sıkıntısının bulunduğunu, hayata her daim olumlu bakan biri olduğunu kendisini yakînen tanıdığım için biliyorum.

‘’Hayat- Gençlik ve Hayatın amacı’’ gibi mevzular öylesine önemli ki, bu konular önemine binaen her daim hayatımızın merkezindedir ve yine aynı nedenle döner dolaşır defalarca ele alınır, yazılır, çizilir ve haklarında düşünülmeye değer bir özellik taşırlar.

Bu tekrarlar büyüklerimizin deyimiyle taş üstüne taş koymaktır, gelişmek ve ilerlemektir.

Şikâyet ettiğimiz birçok konuya kendi açımızdan baktığımızda ümitsizlik bizi esir aldığında, eskiler ‘’Gaz bitti, fitille idare ediyoruz’’ derlerdi. 

Hayatı gözlemlediğimizde böyle bir kanaate ulaşsak da ben her zamanki gibi sadece sokaklara, caddelere, sosyal medyaya bakarak karar vermenin bizi yanıltabileceği kanaatindeyim.

İnsanoğlunun her zaman yüreğinin derinlerinde onu doğruya yönlendirecek ve ulaştıracak bir programla donatıldığını biliyorum. 

Bu nedenle penceremden baktığımda, gazın bitmediğini, fitilin de gayet iyi yandığını düşünüyorum. 

Sadece isli lambanın silinmesi gerek.

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı

    Enflasyonda güzel haber yok

    En düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alınamıyor

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı

    Türkiye, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti

    Kastamonu-Taşköprü'de tur midibüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

    Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı!

    İsrail mallarına boykot sürecek - Ahlâkî bir zorunluluk

    Mansur Yavaş hakkında soruşturma talebi

    New York yönetimi sosyal medya şirketlerini dava etti

    "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"

    İsrail 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyuyor

    Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

    Ticaret savaşı yeniden alevlendi - Trump: Çin'e yüzde 100 ek tarife uygulayacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman ve Eyüp Sultan
    Genel

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı
    Genel

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı
    Genel

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak
    Genel

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!
    Genel

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.