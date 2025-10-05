"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Baltanın hançeri kırdığı o gün...

Faruk RİFAİOĞLU
05 Ekim 2025, Pazar
Yıl 2025 ve ben haritada İsrail'in sınırlarına baktığım zaman her nedense Müslümanların tam da kalbine saplanmış bir hançer görüyorum...

Siz de bakın isterseniz Batı Şeria’yı içinden çıkarın benzetmemin yerinde olduğunu göreceksiniz... 

Bu hançerin içinde Gazze'ye de bakıyorum. Orada da çok küçük ama sağlam ve izzetli bir balta gizli sanki... Sapı uzun, ucu kırık zayıf görünen küçük fakat imanı nispetinde güçlü, samimiyetle ve hakikî bir imanla yoğrulmuş bir balta…

Hançer ve onu elinde tutanlar baltayı bütün imkanları ile yok etmeye çalışıyor... Yetmiyor, hançeri elinde tutan eller o hançeri yüzyıllardır kurgulanan bir planın parçası olarak İslâm âleminin kalbine sokmaya ve İslâm âlemini o menhus hançerle darmadağın etmeye çalışıyorlar...

Balta yalnız, kimsesiz ve küçük görünse de o baltada öyle bir irade ve iman var ki yakında hançeri ve onu tutan elleri paramparça ederse şaşırmayacağım...

Bu yüzden baltanın hançeri kırdığı gün sadece İslâm âlemi değil bel(li)ki tüm insanlık kurtulacak... Bu küçük balta gerçekte öyle büyük işler yaptı ki inanılır gibi değil...

İslâm milletleri belki yıllarca uğraşsalardı, bu küçük ve imanlı baltanın yaptığını yapamazlardı…

Şimdi var güçleriyle dağıtmaya çalıştıkları İslâm âlemi bu küçük baltanın vesilesi ile kurtulacak, birleşecek ve bütünleşecek belki...

Hıristiyan âlemi de boynuna vurulmuş boyunduruktan kurtulacak belki de de bu balta sayesinde... Dünyada büyük bir uyanışa sebep oldu bu küçük, şirin, tatlı, iman dolu balta...

İslâm âleminin bağrındaki bu hançer ve onu elinde tutanlar… madden yok olmasa da manen erimeye başladılar...

İslâm âleminin bağrındaki bu hançer ve onu elinde tutanlar yüzbinlerle mazlumu aç ve boynu bükük bıraktı… On binlerce çocuğu yetim ve öksüz, ümitsiz bıraktı... İslâm âleminin bağrındaki bu hançer ve onu elinde tutanlar on binlerce anayı boynu bükük ve çocuksuz bıraktı... Binlerce babayı çaresiz aciz bıraktı...

Bu sebeple baltanın hançeri kırdığı gün, bir rahatlık olacak ve huzurla dolacak kalplerimiz yeniden…

İnsanlık dirilecek ve Kudüs hürriyetine kuvuşacak... Birçok düğüm çözülecek kördüğüm gibi görünen... 

Baltanın hançeri kırdığı gün, çocuklar doyacak, anaların gözyaşı dinecek…  Paramparça olmayacak yavrular ve onurlu yaşayacak insanlık yeniden…

Okunma Sayısı: 178
