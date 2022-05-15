Demokrasinin Bayramı: 14 Mayıs

7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin millet iradesiyle iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelmişti. 14 Nisan demokrasi tarihimizde önemli bir tarihtir. Türkiye için “demokrasi bayramı” olmuştu,

Merhum Adnan Menderes’in DP’nin ilk kongresindeki sözleri bu misyonun amacını göstermesi açısından önemlidir. “Devlet partisi, devlet kılıcını kuşanmış, hükümet arabasına binmiş, cansız ve idealsiz bir kadrodan ibaret kalmıştır. Memleketin yürüttüğü demokrasi yolunda hürriyeti sevenlerin hizmeti büyük olmuştur. Demokrasi davasında partimizin yolu açık ve milletimizin bahtı aydınlık olsun…”

YETER SÖZ MİLLETİNDİR!

DP, hem 1948 hem de 1949 seçimlerine “seçime güven duymadığı” için katılmadı. 16 Şubat 1950’de gizli oy, açık tasnif ve yargı denetimini kabul eden, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu’nu öngören seçim kanununu kabul edilmesinden sonra, 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlere katılarak 487 milletvekilliğinin 416’sını kazandı. DP’nin seçimlerde kullandığı propaganda afiş manidardı, “Yeter! Söz milletindir.”

22 Mayıs 1950’de Adnan Menderes başkanlığında ilk DP hükümeti kuruldu. 2 Haziran 1950’de güvenoyu olan ilk Menderes hükümetinin 16 Haziran 1950’de verdiği önemli kararı, 18 Temmuz 1932’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlandığı bir tamim ve 2 Haziran 1941 tarihinde çıkarılan kanunla yasaklanan ezanın ve kametin Arapça okunması yasağını kaldırmak olmuştu.

DP’NİN İLK İCRAATI EZANIN ASLINA ÇEVRİLMESİ OLDU

Düzenleme ile ezanın orijinal (Arapça) okunmasını yasaklayan TCK’nin 526. maddesinin ikinci fıkrasının, 5665 sayılı kanunla kaldırıldı. Kanun aynı gün 16.6.1950 ve 1/9 numaralı yazı ile Cumhurbaşkanlığına iletildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 16.6.1950 ve 4/533 sayılı yazıyla aynı gün onaylandı. Onaylanan Kanun 17.6.1950 tarihli ve 7535 sayılı Resmî gazetede ilan edilerek Ramazan ayının ilk gününde yürürlüğe girdi.

DP’nin ülke için yaptığı büyük gelişmelerin yanında hizmetlerin manevi hizmetlerinden birisi de radyoda dinî program yapılması yasağı kaldırılması ve okullara din dersi konulması olmuştur.

Zira, Menderes, “Bu millet Müslüman’dır ve Müslüman kalacaktır ve İslâmiyetin icâplarını elbette yaşayacaktır. Öncelikle kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esaslarını ve kaidelerini öğretmesi, ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez şartıdır” demişti.

DARBEYİ DEMOKRASİ BAYRAMI YAPMA GARABETİ

Demokrat Parti’nin 10 yıllık iktidarı 1960’daki demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçten askerî darbe ile sona erdi.

“27 Mayıs” tarihi kanlı ihtilalden sonra 20 yılı aşkın bir süre “Hürriyet ve demokrasi bayramı olarak!” kara bir mizah örneği olarak kutlanmıştı. Darbe yapmanın, bir ülkenin başbakanının asmanın “demokrasi” darbe yapmanın “hürriyet getirmek” olarak isimlendirilmesi demokrasimiz için başka bir lekeydi.

Türkiye çok partili hayata geçmesinden sonra birçok parti kuruldu, birçok hükümetler gördü, ancak kendisinin maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılayan DP’yi ve demokrat misyonu asla unutmadı.

Demokrat fikrini savunacakların, 1946-1960 tarihleri arasında yaşananları iyi bilmeleri gerekmektedir.

“14 Mayıs Demokrasi Bayramı” kutlu olsun.