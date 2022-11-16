Taziye yemeği meselesi

Tartışılan konuların biri de; taziye yemeğidir. Yakını ölmüş yani taziye sahibine komşuları tarafından üç gün boyunca yemek verilmesi sünnettir. Ancak günümüzde bu sünnet terk edilmiş.

Bir yanda dökülen göz yaşları ve ağıtlar; öbür taraftan taziyeye gelenlere yemek ikramı... Mahcup olmamak, misafirleri memnun etmek için gösterilen çabalar ve borç altına girilerek verilen taziye yemekleri...

Elbette hali vakti yerinde olanların gelen misafirlere ikramda bulunması, uzak yerlerden gelenlere yemek vermesi uygun olanıdır. İmece usulü, akrabaların yardımlaşma ve maddî külfeti paylaşmaları da doğrudur.

Sıkıntı ise, fakir kesimin veya yetimin olduğu taziyede verilen yemek ve ikramlardır. Bu tür taziyeleri soran ve sorgulayan kesimler, verilen helâl ve haram fetvaları... “Madem fakirin gücü yok, o zaman kimse taziye yemeği vermesin” diyenler... Hocaları zan altında bırakan, hatta suçlayan itirazlar...

Yıllardır konuşulan ve bir türlü çözüm bulunamayan bir konudur taziye yemekleri.

Aslında fıkhî ölçü net:

“Bir yakınını kaybetmenin üzüntü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin, taziye için gelen misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından mekruh görülmüştür. (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, III, 148). Bunun yerine komşular veya yakınlarının, cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikramda bulunmaları sünnettir. (Tirmizî, Cenâiz, 21)” (https://kurul.diyanet.gov.tr/)

Taziye evlerine asılan “Yemek verilmesi yasak” yazısı, müftü ve vaizlerin fetva ve konuşmalarının da bu soruna çözüm olmadığı ortadadır.

Biz, çare olarak ve güzel bir uygulama sadedinde Batman örneğini nazara vermek istiyoruz.

Batman Belediyesi, taziye evlerinde yemek yasaklama yerine destek vermeyi seçmiş, taziye evlerinin yeme, içme ve benzeri hizmetlerini üstlenmiştir. Bu güzel uygulamanın diğer illere örnek olması ve taziye yemeği polemiğinin bitmesi gerekir.

Taziye yemeği dinî karşılığından ziyade kültürümüzde yer edinmiş bir gelenektir. Bu geleneği bastırma, yasaklama, yok sayma yerine diğer illerin de Batman Belediyesi’ni örnek almaları doğru bir davranış olacaktır. Belediyelerin, sundukları hizmetler arasına taziye yemeği ve hizmetini eklemeleri her kesimi memnun eder.

Yıllardır tartışma konusu olan taziye yemeği sorunu bu şekilde çözüme kavuşabilir. İnsanlar da taziye yemeği vermek için borç ve faiz kıskacından kurtulur. Selam ve dua ile.