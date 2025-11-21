"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Annelik

Feyza Ertem
21 Kasım 2025, Cuma
Yeni bir insanı ne kadar sürede dünyana alıyorsun, evine rahatça serbestçe girebiliyor? Dokuz ay sana yeterli mi güven duyman bağlanman için. Annecik! Alışmak zor geliyor sevmek daha kolay...

Evet ilk annelik ve her annelik yeni bir insanla tanışmak ve benliğine onu da katmak kabul edebilmek süreci, her gün, her ay, her yıl...

Kendini tanıdığını, huylarını bildiğini, karakterine alıştığını düşündüğün o standart ruh beden senkronizeni ortadan yırtan pek çok ilklerle kendini tanıyamaz hale getiren olgu annelik.

Seni sana tekrar öğreten, kendine yabancılaştığın ve yeniden tanıştığın ve kabul edersen alıştığın bir kimlik annelik.

Enenin/egonun cisminde kök salmış haldeki benliğinde seni sen olmaktan soyan, benliğinden yeni bir ben çıkaran ve ancak teslimiyet ile sükûnet bulan hırçınlık annelik.

Sultan-ı kâinatın has bir abdi, mûti bir hizmetkârı esmasının tecelligâhı, hilkatin tezgahı, rahmetin damlası ama en büyük aynası, rububiyetin reşhası annelik.

Gitsem mi kalsam mı, beklesem mi kalksam mı, bıraksam mı alsam mı, erken mi dursam mı, çözsem mi bağlasam mı, söylesem mi sussam mı. Gel gitlidir annelik.

Fıtratın alâsı, hem hamur hem mayası, sabır taşı sinir küpü arası, yumuşacık içler ısıtası annelik.

Bebekti, çocuktu, gençti aman arkası mı terli, hangi vakit kendine yeterli? Her çocuğunun ruhunu giymiş bedendi annelik.

Gözlerinden duyacaksın sözleri, hallerinden bellidir hisleri, vermeyi istersen alır her biri, masumun duasıdır annelik.

Problem mi çocukta değil, onu doğru okumada ve kendine doğru soruyu sormada. Teslimiyet ne aşamada?

(Bizim Aile dergisi, Ekim 2025)

Okunma Sayısı: 129
